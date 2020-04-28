Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Liglere ara verilmesinin ardından Beşiktaş’ta Federasyon’un vereceği karar bekleniyor. Teknik heyetle koordine olarak çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, her türlü senaryoya göre planlarını belirledi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ yaptığı açıklamada “Federasyon yetkilileri ligin başlangıç tarihini 12 Haziran olarak belirlerse oyuncularımızı mayısın başında çağıracağız. Henüz kulüplere iletilen resmî bir açılış tarihi yok. Biz her türlü duruma göre hazırlıklıyız. Maçlar oynanırsa en formda takım Beşiktaş olacaktır” diye konuştu.

> Beş isim yurt dışında

Kalan maçlar için tarih belirlendiğinde yurt dışına çıkan oyuncuları İstanbul’a çağıracaklarını belirten Kocadağ “Her futbolcumuza ayrı ayrı olarak sağlık ve teknik heyetimizin birlikte hazırladığı özel programlar verildi. Oyuncular geldiğinde kısa süre içinde toplu olarak kondisyon çalışması yapabilecek duruma gelecek” dedi. Öte yandan liglere verilen ara sonrası ülkelerine giden Prince Boateng, Âdem Ljajic, Jeremain Lens, Victor Ruiz ve Kevin N’Koudou, İstanbul’a dönüşlerinde 14 gün karantina altında tutulacak.

Rybus sesleri

∂ Beşiktaş’ta sol bek arayışları devam ediyor. Alanyaspor’dan N’Sakala ile görüşen siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Maciej Rybus’u listesine aldı. Futbol AŞ’nin patronu Erdal Torunoğulları’nın, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki Polonyalı oyuncunun şartlarını araştırdığı öğrenildi.