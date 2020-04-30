Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvatistan yayını Index’e konuşan Bjelica, Fenerbahçe'den bir teklif gelmediğini söyledi. Nenad Bjelica, açıklamasında, "Fenerbahçe ile görüştüğüm söyleniyor ama ben kimseyle görüşmedim. Pazar günü de şehre gideceğim. Ne biriyle görüştüm ne de pazarlık ettim" ifadelerine yer verdi.