Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip kronavirüs pandemisi bütün dünyayı derinden etkilerken son dönemde futbola dönüş adına adımlar atılıyor. Takımların bir kısmı gruplar hâlinde saha çalışmalarına başlarken liglerin haziranda başlatılması öngörülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Bakan Koca’dan randevu alan TFF Başkanı, 12 Haziran tarihinin lig başlangıcı için münasip olup olmadığını, seyircili-seyircisiz oynanması hususunu ve eğer liglerin oynanmasına izin verilirse statlarda maç önü ve sonunda alınacak tedbirlerle ilgili konuları görüşecek.



> Belirleyici olacak

Sağlık Bakanı Koca ile yapılacak 15.00’teki zirvede Süper Lig’in yanı sıra TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Liglerin durumu da alınacak karara göre şekillenecek. Özdemir, Bakan Koca’nın yanı sıra Bilim Kurulu ile de bir görüşme gerçekleştirecek. TFF; Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyelerinden müspet cevap alması hâlinde Süper Lig ve TFF 1’inci Lig’i kaldığı yerden oynatmaya başlayacak. 12 Haziran’dan itibaren liglerin başlatılması düşünülürken herhangi bir sıkıştırılmış fikstüre gerek olmadan Süper Lig’in temmuz sonunda bitirilmesi planlanıyor.