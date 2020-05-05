Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer ile Arjantin ekibi Estudiantes’in ortak noktası ve beklentisi Jose Sosa... Eski kulübü, 34 yaşındaki tangocunun sezon sonunda yuvasına dönmesini istiyor. Trabzonspor cephesi ise mukavelesi sona erecek olan kaptanın yeni sözleşmeye imza atmasını bekliyor. Ahmet Ağaoğlu yönetimine göre, Jose Sosa ve Filip Novak’ta yeni anlaşma için problem görünmüyor ve prensipte el sıkışıldığı ifade ediliyor. Ancak yeni tip koronavirüs pandemisi ve beraberindeki ligin durumunun belirsizliği imzaları geciktiriyor.

> Mutluluk pozu vermişti

Arjantin’den gelen iddia ise dikkat çekici ve Trabzonsporluların canını sıkacak türden. TNT Sports'ta “Jose Sosa, Estudiantes'e gelmeye hazır. Ancak Trabzonspor şampiyon olur ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı bulursa kalacak. Aksi takdirde Estudiantes'e gelecek” iddiası gündeme getirildi. Her ne kadar Sosa ailesiyle beraber Türk bayraklı tişörtlerle poz verip mutluluğunu ifade etse de yeni anlaşmanın gecikmesi endişeye sebep oluyor.

TRABZONSPOR SAHADA

Trabzonspor idmanlara yeniden başladı. Hüseyin Çimşir yönetimindeki dünkü ilk antrenmanda bordo-mavililer sosyal mesafeye uyarak, 8’er futbolculu üç grup halinde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

YAZICI: ÖMÜR İLE...

Barça’da buluşuruz

Fransa ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür'ün Barcelona hayali için “Hayali hiç uzak değil. Bence fazla değil 3-4 yıl içerisinde Barcelona'da oynayabilir. Belki de takım arkadaşı oluruz bu işler hiç belli olmaz” dedi.