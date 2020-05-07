Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin satış listesine koyduğu oyuncular gibi, kesinlikle göndermeyi düşünmediği isimler de belliydi ki, bunların başında Luiz Gustavo geliyordu. Ancak sarı-lacivertlilerin büyük fedakârlıklarla kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız devam eden sözleşmesine rağmen Türkiye’den ayrılmaya hazırlanıyor. Marsilya performansıyla Fransızların gönlünü kazanan 32 yaşındaki Gustavo’yu Fransa’ya geri götürmek isteyen Lyon, hamlesini yaptı. Bir Brezilya efsanesi olan sportif direktör Juninho, vatandaşına davette bulundu. Juninho, Gustavo’ya “Seni Lyon’da görmek istiyorum derken Başkan Jean Michel Aulas da, sambacı için kesenin ağzını açmakta tereddüt etmedi.

> Ayrılık yakın ihtimal

Gustavo için Marsilya’ya 6 milyon avro bonservis ödeyen Fenerbahçe’nin normal şartlarda sambacıyı satmak gibi bir düşüncesi yoktu. Ancak ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı dönemde gelen koronavirüs darbesi hesapları altüst etti. Bonuslarla beraber senelik maliyeti 3 milyon avroyu aşan Brezilyalı, artık sarı-lacivertliler için lüks. Gustavo’nun yönetimden gelen indirim talebini geri çevirmesi de başka bir sıkıntı. Yönetim, Lyon’un Fransa basınında iddia edildiği gibi 7 milyon avroluk bir teklifle gelmesi hâlinde satışı onaylayacak. Böylece bir taşla iki kuş vuracak.

Sinan Gümüş harekâtı

Transferde ekonomik adımlar planlayan Fenerbahçe yerli pazarına yoğunlaştı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasına yazdıkları isim Sinan Gümüş. Antalya’da kiralık oynayan 26 yaşındaki eski Galatasaraylı için Genoa’nın kapısını çalan Fenerbahçe’nin İtalyanlarla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Göztepe’nin stoperi Alpaslan ile sağ açığı Halil de listede.