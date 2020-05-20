Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüsle ekonomileri daha da bozulan bütün kulüpler gözünü altyapılara çevirdi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de altyapıdaki yıldız adaylarını sezonun geri kalanında A Takım’la idmanlara çıkarıp şimdiden onları hazırlamanın planını yapıyor. Terim, daha önce Ozan Kabak için de aynı sistemi uygulamıştı. Genç oyuncuyu takıma monte eden Fatih Hoca, çok kısa bir sürede Ozan'dan maksimum verimi aldığı gibi, 11 milyon avro bonservis bedeliyle genç oyuncunun Stuttgart'a transferinin gerçekleşmesinde başrolü oynamıştı. Şimdi Fatih Terim'e göre sırada yeni Ozanlar var…

> Dikkat çeken ikili

Fatih Hoca geçtiğimiz hafta yapılan toplu idmanlarda, altyapı oyuncuları Emin Bayram ve Yunus Akgün'ü A Takım’la antrenmanlara çıkarmıştı. Tekrar başlayacak çalışmalarda da bu ikili idmanlarda yer almaya devam edecek. 17 yaşındaki Emin hem fiziği hem de başarılı müdahaleleriyle dikkati çekiyor. 19 yaşındaki Yunus Akgün ise daha önceden Terim'in gözüne girmiş ve A Takım’la maç kadrosuna da alınmıştı. Tecrübeli teknik adam genç oyunculara önlerindeki Ozan Kabak örneğini de gösterip performanslarını en üst seviyeye çekerek takıma hazırlayacak.

Tsubasa Feghouli

∂ Feghouli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın geçen sezon Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğu garantilediği maçın yıl dönümü kutladı. Karşılaşmada sarı-kırmızılıların ilk golüne imza atan Feghouli kendini ünlü çizgi karakter Tsubasa'ya benzetti.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Mustafa Cengiz sevindirdi

∂ Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, önceki gün midesinden geçirdiği operasyonun ardından yoğun bakımdan çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Cengiz'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

İDMANLAR DURMUŞTU

Aslan'ın test günü

∂ Geçtiğimiz hafta yapılan koronavirüs testlerinde, performans ekibinde görevli personelde Covid-19'a rastlanınca altı gün boyunca çalışmalara ara verilmişti. Sarı-kırmızılılar bugün sağlık ekibi tarafından tekrar teste girecek. Eğer bütün sonuçlar negatif çıkarsa Aslan idmanlara devam edecek.