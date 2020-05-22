Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolu adına önceki gün önemli bir zirve gerçekleşti. TFF ile Kulüpler Birliği Vakfı liglerin kalanıyla ilgili durum değerlendirmesi yaptı. İki önemli sonuç vardı; Birincisi koronavirüse bağlı olarak kalan sekiz maçı oynamak isteyen kulüp sayısının 13’ten 18’e çıkmasıydı. Süper Lig ekiplerinin tamamı “Lig oynanarak bitsin” istedi. Bir diğer konu ve istek ise yedi kulübün bu sezona mahsus olarak küme düşmenin kaldırılması (3 kulüp düşüyor) teklifiydi. Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu olarak konuyu değerlendireceklerini ifade etti. Ve bu talep, soru işaretleri ve çelişkileri de beraberinde getirdi.

> Ne için oynayacaksın?

En büyük çelişki şu; Hem Süper Lig’in kalan maçlarını oynamak isteyeceksin, paranı alacaksın hem de ‘Küme düşme olmasın’ diyeceksin! Soru net; O zaman niye oynuyorsun? Şampiyonun, ikincinin, üçüncünün ve diğer sıralamaların oynanarak belirlendiği bir ortamda kuralların bu sezona has sadece bir konuda değiştirilme isteği ne derece mantıklı! Çelişkiyle beraber soru işareti de çok. Çünkü Süper Lig’deki takım sayısının 21’e çıkması demek birçok konuyu etkileyecek. Mesela 18 kulüp arasında paylaşılan pastadaki pay azalacak, hâliyle kulüplerinin yayın gelirlerinde düşüş olacak.

> Yoğun bir fikstür

En önemlisi de TFF diyelim ki; küme düşmenin kaldırıldığı yönünde bir karar aldı. Bunun zamanlaması da önemli. Eğer maçlar oynanırken böyle bir karar çıkarsa alt sıralardaki takımların (rehavete bağlı olarak) maçların sonuçlarını etkileyecek, şampiyonlukta, ikincilikte ve üçüncülükte belirleyici olacak. Lig bitiminde alınsa da soru çok. Sezonun da geç biteceği ve yeni sezonun geç başlayacağı düşünülürse 21 takımlı ligde 40 maç oynanacak, takvim yeniden şekillenecek, Avrupa’ya giden kulüplerin fikstürü yoğunlaşacak. Ayrıca 21 takımlı ligde aradaki kulüpler hedefsiz kalacak.

Tarihte çok acele ettik

∂ Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, liglerin 12 Haziran’da başlayacak olmasına karşı çıkanlardan. Sebebi de tarihin çok erken olduğu düşüncesi. Karaman “Daha önce de söyledim, tarih olarak acele ettik. Ortalık tamamen düzelmeli, futbolcuların kafası yüzde 100 futbolda olmalıydı. Şimdi bakıyoruz işte bir takımda vaka çıkıyor antrenmanlar duruyor. Bu durumun oldukça büyük yan etkileri oluyor” dedi.

Düşme kalkarsa Sivas rahatlar

Şampiyonluk mücadelesi veren kulüplerin ateş hattında olan kulüplerle maçlarına bir bakalım... Lider Trabzonspor’un 3, ikinci Başakşehir’in 4, Galatasaray’ın 2 ve Sivasspor’un da kümede kalma mücadelesi veren 5 takımla maçı bulunuyor. Eğer TFF, kalan 8 maç öncesi küme düşmeyi kaldırdığını açıklarsa (ki çok zor ihtimal) Sivasspor çok rahatlayacak.