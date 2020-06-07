Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Menajerlerin siyah-beyazlılara önerdiği bir isim, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini topladı. Aston Villa'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan santrforu Keinan Davis'in videolarını izleyen tecrübeli çalıştırıcı gördüklerinden çok etkilendi. Davis'in 1,90'lık boyuna rağmen topu iyi sakladığını, kanatlara da geçebildiğini ve çok iyi servis yapabildiğini söyleyen Yalçın, 22 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a büyük güç katacağını söyleyerek yönetime transfer için baskı yaptı.

> Önce kiralanacak

Davis'in stilini, Başakşehir ve Kayserispor'da da forma giyen ve şu anda Paraguay'ın Olimpia Asuncion takımında futbol hayatını sürdüren dünyaca ünlü Togolu golcü Emmanuel Adebayor'a benzeten Sergen Yalçın "Sanki Adebayor'un gencini izledim" diyerek Davis'e olan beğenisini dile getirdi. Sergen Hoca'nın talebi doğrultusunda siyah-beyazlı yetkililer, Davis'i kiralamak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon sonunda serbest kalacak olan genç golcü eğer kendisini beğendirirse bonservis bedeli olmadan kadroya katılabilecek.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Caner'de gelişme yok

∂ Beşiktaş ve Caner Erkin arasındaki sözleşme görüşmeleri hakkında menajer Batur Altıparmak'tan açıklama geldi. Altıparmak “Yönetim, Caner’le yavaş yavaş görüşmelere başladı. Fakat henüz bir yol alamadık. Yakın zamanda tekrar oturup konuşacağız. Onlar da bütçelerini ayarlamaya çalışıyor” dedi.