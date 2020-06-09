Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray devre arası kiraladığı Henry Onyekuru’yu sezon sonunda bonservisiyle birlikte almak istiyor. Monaco’nun Everton’dan 13,5 milyon avro bonservis bedeliyle aldığı Nijeryalı oyuncu için yapılan görüşmelerde sarı-kırmızılıların elini güçlendiren olay ise futbolcu tercihi... Sarı-kırmızılı camiayla kendini özdeşleştiren, teknik direktör Fatih Terim ile arasında ise farklı bir bağ bulunan Onyekuru, sezonun ilk yarısında Fransa’da deyim yerindeyse bunalıma girmişti. Psikolojik olarak yıkım yaşayan ancak devre arasında Cimbom’a transferiyle kendine gelen kanat oyuncusu bir an önce transfer sürecinin noktalanmasını istiyor.

> 10 milyon avro üzeri...

Cimbom’un elini güçlendiren olay ise Onyekuru’nun Galatasaray’dan başka takımda oynamak istememesi. Her ne kadar Mustafa Cengiz yönetimi, koronavirüs sürecinde bonservise para vermeyi düşünmese de Henry’nin yeri ayrı. Çünkü hem oyuncu çok istiyor hem de Fatih Terim. Hâl böyle olunca da iş Monaco ile Galatasaray arasında bitiyor. Fransız ekibi, kiralamaya yanaşmadığı Onyekuru’yu 10 milyon avro üzerinde bir rakama satmanın planlarını yapsa da sarı-kırmızılılar, oyuncu isteğini kullanarak transferi daha düşük bir rakama bitirmek istiyor. Ön görüşme halinde olan taraflar sezon sonu nihai bir sonuca varacak.

ÇALIMBAY AÇIKLADI:

İki Yiğido ayrılıyor

Galatasaray’ın sezon sonu için anlaştığı iddia edilen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç ile ilgili açıklama Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’dan geldi. ASpor’a konuşan Çalımbay, “Mert Hakan ve Emre Kılınç gidiyor. Seneye Sivasspor'da yoklar, bitti. Onlar hak ettikleri takıma gitmek istiyorlar. Biz de önlerini açtık. Galatasaray'a mı, Beşiktaş'a mı, Fenerbahçe'ye mi giderler bilmiyorum ama gidiyorlar” dedi.

Babam ve oğlum...

Fatih Terim’in çalıştırdığı kulüplerde bazı oyuncularla özel bağı vardır. İşte o özel bağlardan birisi de Henry Onyekuru ile... Nijeryalı isim, Terim’in motivasyonuna ve kendisine olan ilgisine, güvenine çok değer veriyor ve Fatih Hoca ile performansını katlıyor.