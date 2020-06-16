Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık üç aylık aranın ardından futbol hızlı bir dönüş yaptı hayatımıza. Süper Lig’in 27. haftasında sürpriz sonuçlar alınırken gözler şimdi kupaya çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda ‘erken final’ olarak nitelendirilen eşleşmede yarı final karşılaşmasının rövanşında Fenerbahçe, Kadıköy’de Trabzonspor’u ağırlayacak. Trabzon’da oynanan ilk maçı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

> Maçı Çakır yönetecek

Şükrü Saracoğlu Stadı’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Ligde şampiyonluk potasından uzaklaşan Fenerbahçe turu geçip kupaya tutunmak istiyor. Trabzonspor ise ilk maçın avantajıyla Fenerbahçe’yi eleyip ‘çifte kupa’ hayalini sürdürmeyi hedefliyor.

HANGİ SKOR GEREKLİ

Nasıl tur atlarlar?

∂ Fenerbahçe’ye tur için 1-0’lık galibiyet ya da iki ve üstündeki farklı galibiyetler gerekiyor. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet hâlinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

FENER’E ÜSTÜN

Kupada Trabzon

∂ İki takım Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 13 defa karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavili takım sekiz kere galip gelirken sarı-lacivertliler ise üç maçtan üstün ayrıldı, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı.