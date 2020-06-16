Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Rize deplasmanında üç puan kaybının yanı sıra Muslera ve Andone gibi iki oyuncusunu kaybeden, iki de kart cezalısı veren Galatasaray’dan çok sert bir açıklama geldi. Kulübün resmî sitesinden hem hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya hem de Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal’a yönelik açıklamalar vardı. Muslera ve Andone’nin sakatlıklarının üzüntü verici olduğunun belirtildiği açıklamada Kartal için “Futbolu bir intikam alma oyunu olarak gören Çaykur Rizespor Başkanı’nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir defa daha ortaya çıkarmıştır” denildi.

> Yetkililer göreve

Hasan Kartal’ın geçen yıl da düşmanca açıklamalar yaptığı ifade edilerek “Sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı olan, söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir. Yetkili kişi ve kurumları gereğini yapmaya davet ediyoruz” denildi. Açıklamada; “Asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil ‘cellat başı’dır” ifadelerine yer verildi.

LİGE ERKEN VEDA

Andone de kapattı

∂ Galatasaray’a bir kötü haber de Florin Andone’den geldi. Rumen oyuncu, Rizespor maçında kaleci Tarık’ın müdahalesi ile sakatlanmıştı. MR sonucunda sağ dizinde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağlarında tama yakın yırtık ve ön çapraz bağında ise kısmî yırtık tespit edildi. Tedavi sürecine kulübü Brighton ile görüşülerek karar verilecek.

Doğum gününde ameliyat

Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera bugün, yani doğum günüde ameliyat edilecek. Uruguay basını “Türkiye’de 12 kupa kazanan Muslera’nın 2022 Dünya Kupası tehlikeye girmiş olabilir” ifadelerini kullandı. Manchester United'ın İspanyol kalecisi David de Gea, Muslera için sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak geçmiş olsun mesajı verdi.

Seveni çokmuş

Futbolda kutuplaşmanın tavan yaptığı dönemde acının rengi olmaz dendi ve taraflı tarafsız herkes Fernando Muslera’ya geçmiş olsun mesajı yolladı. Fenerbahçe’nin efsanelerinden Brezilyalı Alex de Souza da Muslera için "Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin. En kısa zamanda iyileşmeni dilerim" mesajını paylaştı.

G.SARAY HOSPITAL!

Marcao: En az üç hafta daha yok

Donk: Sarı kart cezalısı

Adem: Kırmızı kart cezalısı

Andone: Sezonu kapattı

Muslera: Sezonu kapattı

Luyindama: Sezonu kapattığı için lisansı askıya alınmıştı.