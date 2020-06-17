Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Şubat’ta evinde G.Saray’a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler 20 yıl sonra Kadıköy’de yıkımı yaşamıştı. Fener bir diğer tarihî rakibi Trabzonspor’a karşı da Kadıköy’deki yenilmezlik serisini 23 yıl sonra bitirdi. Dün rakibine 3-1 mağlup olan Sarı Kanarya, 1997’den sonra ilk defa bordo-mavililere maç kaybetmiş oldu. Bordo-mavililer ligin 1997-98 sezonunun 3. haftasında (23 Ağustos 1997) rakibini Kadıköy’de 3-1 mağlup etmişti. Sonrasında F.Bahçe karşısında deplasmandaki 24 maçta 13 yenilgi, 11 beraberlik almıştı.