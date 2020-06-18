Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği maçını stadyumda takip etmek isteyen gazeteciler, bugün Covid-19 testinden geçti. Korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlamasıyla TSYD tarafından alınan kararla, maçları takip edecek basın mensuplarının korona virüs testinden geçirilmesi kararı alınmıştı.
Gazeteciler Covid-19 testinden geçti
18.06.2020 - 11:39 | Son Güncelleme: 18.06.2020 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de hafta sonu oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasını takip edecek olan gazeteciler, Covid-19 testinden geçti.
Etiketler : Kayseri',
711853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/711853.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
27
16
8
3
33
56
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
16
8
3
27
56
03
DEMİR GRUP SİVASSPOR
27
15
7
5
19
52
04
GALATASARAY A.Ş.
27
14
8
5
22
50
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
13
5
9
7
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
17
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
27
12
7
8
13
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
27
10
7
10
-1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27
8
9
10
-5
33
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
8
9
10
-13
33
11
YUKATEL DENİZLİSPOR
27
8
7
12
-9
31
12
GENÇLERBİRLİĞİ
27
8
7
12
-10
31
13
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-11
29
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
8
4
15
-16
28
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
5
11
11
-13
26
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
27
6
7
14
-3
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
27
5
9
13
-22
24
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
5
7
15
-35
22
Süper Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
19.06.2020 21:00
Ankaragücü - Başakşehir
20.06.2020 18:30
Hes Kablo Kayserispor - Gençlerbirliği
20.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor - Göztepe
20.06.2020 21:00
Denizlispor - Beşiktaş
21.06.2020 18:30
Kasimpaşa - Fenerbahçe
21.06.2020 21:00
Galatasaray - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.06.2020 21:00
Konyaspor - Sivasspor
22.06.2020 21:00
Alanyaspor - Trabzonspor
22.06.2020 21:00
Fraport-tav Antalyaspor - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
29.Hafta Maçları
19.06.2020 20:00
Giresunspor - Adanaspor
19.06.2020 20:00
Istanbulspor - Hatayspor
20.06.2020 17:30
Keçiörengücü - Bursaspor
20.06.2020 20:00
Erzurumspor - Eskişehirspor
20.06.2020 20:00
Ekol Hastanesi Balikesirspor - Menemenspor
21.06.2020 17:30
ümraniyespor - Karagümrük
21.06.2020 20:00
Boluspor - Altinordu
21.06.2020 20:00
Altay - Akhisarspor
22.06.2020 20:00
Adana Demirspor - Osmanlispor