Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor, ortalığı kasıp kavuruyor. Bordo-mavililer hem ligde hem de kupada şampiyonluk kupalarına havaya kaldırmak için artık gün sayıyor. Ligde 56 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde şampiyon olması hâlinde lig tarihinde “yerlinin yerlisi” teknik adamlarla şampiyonluğu ulaşma geleneğini sürdürmüş olacak. Devre arasında Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlük görevinden takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde bordo-mavililer, ligde liderlik koltuğunda otururken kupada da Fenerbahçe’yi eleyerek altı sezon sonra finale yükseldi.

> Yerlinin yerlisi

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’un şampiyonluğa ulaşması hâlinde daha önce bu mutluluğu yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer’den sonra üçüncü defa bu başarıyı yaşayan Trabzonlu teknik adam olacak. Bordo-mavililer takımın eski futbolcusu ve hocası olan Ahmet Suat Özyazıcı ile dört, Özkan Sümer ile de iki şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor’da bugüne kadar 10’u yabancı 30’ü Türk 40 çalıştırıcı görev yaptı. Kırk bir yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’da futbol oynayan ve takımın başına getirilen Özyazıcı ve Sümer gibi bu unvanı elde ederse “yerlinin yerlisi” teknik adamlarla şampiyonluk başarısını sürdürmüş olacak.

Bir başka Ekuban

F.Bahçe zaferinde Sörloth'a yaptığı asistlerle gönüllerde taht kuran Calep Ekuban Trabzonspor'da müthiş bir ivme yakaladı. Öyle ki futbolcu kariyerinin en iyi dönemini Karadeniz Fırtınası'nda yaşıyor. Toplamda 63 resmî maçta bordo-mavili formayı giyen Ekuban bu sezon 27 maçta 9 gol atıp 9 da asist yaptı. Ekuban’ın performansı bir dönem kendisini istemeyen Leeds’li taraftarları da şaşkına çevirdi.

DEĞERİ EN YÜKSEK KULÜP

Borsada da zirvede

∂ Lig ve kupada şampiyonluğa koşan Trabzonspor, borsada da piyasa değerini katlayıp ‘en değerli kulüp’ oldu. Bordo-mavililer 1 milyar 902 milyon 944 bin liralık değeriyle 1,8 milyar liralık Galatasaray ve 1,2 milyar liralık Fenerbahçe’yi geride bıraktı.

GÖZE GİRDİ, İMZAYI ATTI

Taha’ya sözleşme

∂ Trabzonspor’un sezon başında Pendik’ten kadrosunda kattığı Taha Tunç sözleşmesini uzattı. A takıma kadar yükselmeyi başaran genç oyuncu gösterdiği performansın ödülünü aldı. Bordo-mavililer genç oyuncuyla dün üç yıllık sözleşme imzaladı.

Nwakaeme sancısı

Trabzonspor, İstanbul'dan kupadaki F.Bahçe zaferiyle neşeli dönse de, o karşılaşmada sakatlanan Nwakaeme’den gelen kötü haberle üzüntü yaşadı. Başarılı oyuncunun dün MR'ı çekildi ve sol bacağında (addüktör kas grubu) yırtık tespit edildiği duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilirken, Nijeryalı yıldızın 3 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

> Minimum 3 maç yok

Süper Lig'de bitime yedi hafta kalırken şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan bordo-mavili takım önemli bir silahını kaybetti. Nwakaeme ligde attığı 11 golün yanı sıra 6 da asiste sahip. Futbolcu ilk etapta Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kaçıracak. Sakatlığının durumuna göre süreç değişebilecek. Nwakaeme'nin moralinin bozuk olduğu ve takım arkadaşlarınca teselli edildiği belirtildi.

ÇİMŞİR KARARSIZ

Sosa, forma istiyor

∂ Trabzonspor’da sakatlığını atlatmaya çalışan kaptan Jose Sosa, teknik direktör Hüseyin Çimşir’den forma istedi. Bununla birlikte başarılı Hoca, ‘oynayabilir’ raporu almadan Arjantinli yıldızı riske atmak istemiyor. Sosa’nın durumu maç saatinde belli olacak.