Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da bir ay içinde bütün hesaplar değişti. Sezona iyi başlanmadı ama sonrasında yakalanan ivme Aslan’ı şampiyonluğun en önemli adaylarından biri yapmıştı. Ancak pandemi sonrası alınan sonuçlara da bağlı olarak bütün planlar değişti. Aslan son dört maçında toplam 10 puan bırakarak zirvenin uzağında kaldı, Avrupa şansını riske attı. Bu zaman diliminde çok önemli isimleri sakatlanan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim’in en çok canını sıkan ise güvendiği isimlerden beklediğini alamamasıydı. Final niteliğindeki Trabzon maçı öncsinde Onyekuru’nun gitmesiyle oyun planlarını Feghouli’nin üzerine kuran Terim hayal kırıklığı yaşadı. Cezayirli, gördüğü kırmızıyla takımını 58 dakika on kişi bıraktı. Bu hareket Feghouli’nin gözden düşmesine sebep oldu.

> Karar haftaya

Sadece Feghouli mi? En ihtiyaç duyulan dönemde bekleneni veremeyen Belhanda ve geldiği günden bu yana gerek sakatlığı gerek formsuzluğuyla hayal kırıklığı oluşturan Radamel Falcao... Üç isim de gelinen noktada teknik heyetin yanı sıra, yönetim ve taraftarın da sabrını tüketti. Bu oyuncuların toplam maliyeti ise 12 milyon 200 bin avro ile servet değerinde. Terim, önünüzdeki sezonu baştan tasarlayacak. Şampiyonlar Ligi’ne gitme ihtimali çok azalan Aslan, hem bu seneki performansları yüzünden hem de hâlihazırda yaşanan maddi problem sebebiyle üç yıldızını da elden çıkarmayı düşünüyor. Önümüzdeki hafta yönetim ve teknik heyet bir araya gelerek son kararı verecek.

Operasyon

Trabzonspor maçında kayıp büyük oldu, teknik direktör Fatih Terim’in “Güvendiğimiz oyuncularla, gemiyi güvenli limana yanaştırmaya çalışacağız” sözleri çok şey ifade ediyordu. Gereksiz yere rakibe tekme atan ve kırmızı kart gören Feghouli’ye ceza kapıda. Yönetim, teknik ekibin raporuna göre fatura çıkacaracak. Kalan dört maçta ise Fatih Hoca, yeni sezonun planlamasına bir anlamda şimdiden başlayacak. Yeni sezonda düşünülmeyen isimler ihtiyaç olmasına rağmen kesik yiyecek. Terim, gönderilmesini istemediği oyuncuları yönetime bildirecek ve buna göre bir yol haritası çıkarılacak. Kiralık gönderilen ve satış listesinde olan Ryan Babel ve Mbaye Diagne gibi isimlerin de olduğunu hatırlatalım. Pandemi sürecinde kulüpler bütçelerinde küçülmeye giderken gözden çıkarılan isimlerin de istenilen rakamlara transferlerinin gerçekleşmeyeceği aşikar. Ama yönetim en azından yüksek yıllık ücretlerden kurtulmayı ve kâra geçmeyi hesaplıyor.

BU İŞ BİTMEDİ

Onyekuru gitti ama...

∂ Galatasaray'ın hücumdaki etkin ismi Henry Onyekuru sözleşme tarihi geçtiği için kulübü Monaco tarafından erken çağrılmış ve Fransa'ya dönmüştü. Ancak yönetim Fatih Terim’in çok istediği Nijeryalı için defteri kapatmadı. Sezon Sonu tekrar kiralamak için masaya oturulacak bonservisi için de şartlar zorlanacak.

FEGHOULI: HATALAYIM AMA

Irkçılık yapmayın

∂ Trabzonspor maçında oyundan atılan ve büyük tepki alan Feghouli, “Hayatımda ilk defa bu şekilde oyundan atıldım. Hatalıyım evet. Fakat yapılan yorumlar ırkçılığa gidiyor. Kuzey Afrikalı oyuncuların sahada öfke problemi yoktur” dedi. Sarı-kırmızılı kulübün futbolcuya 40 bin avro ceza vermesi bekleniyor.

BİR BONUS DAHA

Belhanda’nın faturası

∂ Üç sezon önce Dinamo Kiev’den sekiz milyon avro bonservis bedeliyle alınan Younès Belhanda, yarınki Alanya maçında forma giyerse kasadan ödeme çıkacak. Bir sezonda 25 maça ulaşacak olan Faslı oyuncu için Kiev’e 250 bin avro daha bonus verilecek. Ukrayna ekibine şu ana kadar 1 milyon 750 bin avro bonus ödenmişti.