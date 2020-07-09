Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yanlış transferler yüzünden eleştirilen F.Bahçe yönetimin canını en çok stoperler sıktı. Serdar, Sadık’la başlayan transferler Reyes, Zanka, Rami ve Falette’le devam etti ama sarı-lacivertlilerin şu anda oynatabileceği bir ikilisi yok. Reyes’ten yakasını zor kurtaran, Rami’yi neredeyse hiç oynatmadan gönderen, Zanka’yı kiralık yollayan F.Bahçe, çapraz bağları kopan Sadık’ın da lisansını askıya almıştı. Ancak Serdar’ın cezası, Falette’in sakatlığı derken diğer denemeler hayal kırıklığı oldu.



> İki takviye yapılacak

PFDK’ya sevk edilen Serdar’ın sezonu kapatması ihtimali moralleri bozarken sarı-lacivertliler stoper takviyesi için gaza bastı. Göztepe’yle Alpaslan Öztürk pazarlığını sürdüren F.Bahçe, ayrıca Juan Jesus’la ilgileniyor. Alpaslan attığı altı golle de göz doldururken Roma’nın gözden çıkardığı Jesus’un bu sezon sadece 194 dakika oynaması soru işaretleri oluşturuyor. F.Bahçe bu bölgeye en az iki takviye yapmak istiyor. > Emin Uluç



Garry gönderiliyor

Bizimle değilsin!

∂ Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rodrigues, büyük hayal kırıklığı yaşattı. Satın alma opsiyonuyla iki yıllık kiralanan Afrikalı oyuncu gözden düştü. Rodrigues’in sözleşmesinin sezon sonunda feshedilmesi bekleniyor.