Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de fırtınalı hava var. Ancak bu fırtına tatsız ve huzursuz bir fırtına. Süper Lig’de şampiyonluk hayali kuran bordo-mavililerin son üç maçında hesapta olmayan altı puan kaybetmesi ve zirvenin biraz uzağında kalması moralleri tamamen bozdu. Kimsenin ağzını bıçak açmazken teknik ekip takımı toparlamaya çalışıyor. Kaptan Sosa da arkadaşlarından kafalarını kaldırmalarını isterken “Önümüzde üç maç var. Her şey olabilir’ uyarısında bulunuyor.

> Kritik gün 16 Temmuz

Teknik direktör Hüseyin Çimşir de şampiyonluk ipinin ellerinde olmadığını ancak umutlarının sürdüğünü vurgulayarak kalan üç maçı kazanıp rakibin puan kaybını bekleyeceklerini söylüyor. Denizlispor ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinde öne geçilen maçlarda skoru korumaya henüz çözüm bulunabilmiş değil. Şu ana kadar Karadeniz ekibi adına en büyük problem de bu görünüyor. Bu arada Trabzonspor'un Avrupa kupalarından menedilmesine ilişkin CAS'a yapmış olduğu itiraz, 16 Temmuz'da görüşülecek.

Da Costa on bire bağlı

Bordo-mavililerin devre arasında bedelsiz olarak aldığı Manuel da Costa, lig ve kupada kalan dört maçın birine ilk on birde başlarsa sözleşmesi bir sene uzayacak. Da Costa kalırsa 450 bin avro garanti ücrete ilaveten maç başına 4 bin avro alacak.