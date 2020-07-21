Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Evdeki hesap sahaya uymadı, G.Saray çok ciddi gelirlerden mahrum kaldı. Ne şampiyonluk var ne de Şampiyonlar Ligi geliri. Ve bir de UEFA’nın Mali Fair Play denetimi söz konusu. Maddi yükümlülüğün en büyük olduğu kısım ise tartışmasız hücum hattı. Radamel Falcao, Ryan Babel ve Mbaye Diagne üçlüsü gelecek sezon Galatasaray’da kalırsa bonuslar hariç ücretlerinin toplamı tam 9,9 milyon avroyu buluyor.

> Ayrılan yok

Aslan hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservis geliri elde etmek istiyor ancak üç isim de ayrılmaya pek yanaşmıyor. Falcao’ya Arap kulüpleri ve Amerika’dan teklifler var ancak Kolombiyalı golcü, İstanbul’da kalmaya kararlı. Diğer taraftan Babel ve Diagne’ye teklif yok. Yönetimin 60 milyon avroyu aşan bütçesini 45 milyon avroya indirme planı da zor gibi.