Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz'a Fransa yolu gözüktü. Millî futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da formasını giydiği Lille, Kral'ın peşine düştü. Fransız ekibinin teknik direktörü Christophe Galtier'in, Burak Yılmaz'ı özellikle A Millî Futbol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ile oynadığı maçlarda çok beğendiği öğrenildi. Galtier'in ısrarları üzerine harekete geçen Lille'in yetkilileri, hafta sonunda oynanacak Gençlerbirliği maçını izledikten sonra Yılmaz'ın transferi için siyah-beyazlı yöneticilerle masaya oturacak.

> Yıllık ücreti zorluyor

Burak'ın siyah-beyazlı kulüpten önemli bir miktar alacağı olmasının yanı sıra 2,5 milyon avroluk ücreti de Beşiktaş yönetimini zorluyor. Bunun için yönetim de tatmin edici bir teklife sıcak bakıyor. Tecrübeli futbolcu da sık sık yaşanan ödeme sıkıntılarından dolayı kariyerinin sonunda kafası rahat bir şekilde futbola odaklanmak istediği için Lille'in teklifine yeşil ışık yakmış durumda. Burak için bir diğer sebep de yabancı kuralı sebebiyle yerli oyuncuların ücretlerinin sık sık gündem olması.

ÜMRANİYE'DE DEVAM

Yurt dışı kampı iptal

∂ Siyah-beyazlı yönetim, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde bu yaz döneminde yurt dışı yerine Ümraniye'de kamp yapacak. Siyah-beyazlılar ayrıca ağustos ayında yapılacak olan Rixos Cup'ta F.Bahçe, Sivas ve Antalya ile karşılaşacak.

Çin’den sonra ikinci macera

Burak Yılmaz eğer Lille'e transfer olursa kariyerinde ikinci defa yurt dışı macerası yaşayacak. Tecrübeli futbolcu 2016’da Galatasaray'dan Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olmuştu.