Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Önümüzdeki sezon için düğmeye basan Galatasaray çok istediği Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı. Takımı gençleştirmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem yerli hem de maliyeti daha düşük isimler üzerinde duruyordu. Bütün kriterlere uyan 25 yaşındaki stoper de bu yüzden uzun süredir yakın takipteydi. Fortuna Düsseldorf’un Bundesliga’da küme düşmesinin ardından da Aslan resmî girişimlerine başlamıştı. Fatih Terim’in ısrarla istediği defans oyuncusu da ilk defa tecrübeli teknik adamın antrenörlüğünde A Millî Takım forması giymişti.



> Dört yıllık anlaşma

Türkiye’den başka talipleri de olan Kaan transferinde Terim faktörü etkili oldu. Tatilini Bodrum’da geçiren Kaan ile Galatasaraylı yöneticiler geçtiğimiz gün yaptıkları görüşmede aldıkları müspet cevap sonrası rahatladı. Mukavelesinde 31 Temmuz’a kadar 2 milyon avro bedelle serbest kalır maddesini kullanacak olan sarı-kırmızılılar, bonservis bedelini en kısa sürede Alman ekibine yollayacak. Düsseldorf’tan beheyim 600 bin avro kazanan Kaan ile de 1 milyon avro üzerinden dört senelik mukavele yapılacak.