Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler adına son iki sezon hiç de istenildiği gibi geçmedi. Özellikle Ali Koç döneminde yaşananlar camiayı çok üzdü ancak umutları da tüketmedi. Hele de yeni sezon öncesinde yaşananlara bakıldığında. Emre Belözoğlu’nun ligin ikinci yarısında aynı zamanda sportif direktör edasında işe koyulması ve transferdeki bitirici etkisi taraftarı sevindirdi. Ve teknik adam olarak da takımın başına Erol Bulut’un getirilecek olması umutları katbekat artırdı. Şimdi ise iş resmî açıklamalarda.



> Emre rahatlatıyor

Erol Bulut’un yanı sıra Mert Hakan ile anlaşma yapılması, Novak konusunda ciddi mesafe alınması takdir gördü. Koç yönetimi, TFF’nin harcama limitleriyle ilgili açıklama yapmasının ardından yol haritasını kesinleştirecek. Gidecek ve kalacak oyuncular belli ancak limitler bazı isimlerle ilgili tasarrufların değişmesine de sebep olabilir. Transferde Emre’nin kariyeri ve etkileme gücünün yönetimin elini kolaylaştırdığı bir gerçek.



JOKER OLACAK

Ozan’ın yükü artacak

∂ Fenerbahçe kaptanlarından Ozan Tufan’ı yeni sezonda ekstra görevler bekliyor. Emre Belözoğlu’nun tribüne çıkacak olmasının ardından saha içindeki bir numaralı isim Ozan olacak. Kaptanlığın yanı sıra ihtiyaca göre zaman zaman savunmanın sağında, hatta son maçlarda göbeğinde görev alan Ozan, benzer görevlere hazır olduğunu söyledi.