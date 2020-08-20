Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da önceki gün dört imza atılırken vitrindeki isimler konusunda da sıcak gelişmeler var. Abdülkadir Ömür için İtalyan ekibi Atalanta’nın yaptığı 8 milyon avroluk teklife karşı geçen sezonki 17 milyon avroluk öneri hatırlatıldı ve kibarca teşekkür edildi. Uğurcan Çakır için İngiliz ekipleri yakın takibe devam ederken Ahmet Ağaoğlu yönetimiyle resmi girişimler için geri sayımda. Alman ve Norveç basınında çıkan haberlere göre de Alexander Sörloth konusunda Leipzig ciddi mesafe almış durumda. Buraya kadar az çok biliniyordu.



> Üçünün de önü açık

Pazarlıkta Ağaoğlu’nun dikkat ettiği konu ise sonraki satıştan pay. Üç futbolcu da Avrupa kulüplerinin listesinde ve önleri açık. Ki, yaşları da çok genç. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya gibi ligler üç isim için de sağlam bir vitrin ve gittikleri kulüpte üzerlerine koymaları hâlinde çok astronomik rakamlara transfer anlamına geliyor. Bunun bilincinde olan bordo-mavili yönetim de hem şimdi hem de ileride kazanma düşüncesinde. Sonraki satıştan paya yanaşmayan kulüpler için ise bonservis bedelinin yüksek tutulması söz konusu.



KONTROLE DEVAM

Dayanıklılık testi

∂ Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor’da testlere ve kontrollere devam edildi. Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanan takımda, bazı futbolcular kuvvet ile dayanıklılık testlerine tabi tutuldu sağlık kontrolünden geçirildi.



ADANA DEMİR’DEN GİRİŞİM

Doğan’a talip var

∂ Süper Lig’in kapısından play-off finalinde dönen TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Trabzonspor’dan Doğan Erdoğan’ı istedi. Mavi Şimşekler, bordo-mavililerde yedek kuvvet olan ve sürekli oynayabileceği takıma gitmek isteyen Erdoğan’ı kiralık olarak almak istiyor.



TFF’NİN ‘SÜPER’ PLANI

Final ocak ayında

∂ Süper Lig’i 11 Eylül’de başlatacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa finali için de çalışma içerisinde. Şampiyon Başakşehir ile kupa şampiyonu Trabzonspor’un oynayacağı Süper Kupa finalinin ocak ayında Katar’da oynatılmasının planlandığı öğrenildi.