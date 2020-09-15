Fenerbahçe, Wolfsburg'un stoperi Marcel Tisserand'ı transfer etti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertli ekip Tisserand için, "Camiamıza hoş geldin diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Marcel Tisserand’ı kadrosuna kattı
15.09.2020 - 19:50 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdiği Wolfsburg'un defans oyuncusu Marcel Tisserand'ı transfer ettiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe,Marcel Tisserand,story_,
732100 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/732100.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
1
1
0
0
4
3
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
07
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
3
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
1
0
0
1
3
09
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
1
1
0
0
1
3
11
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
13
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
14
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
15
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
16
TRABZONSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
17
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
20
YENİ MALATYASPOR
1
0
0
1
-3
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor - Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor - Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor - Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa - Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir - Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
02
BALIKESİRSPOR
1
1
0
0
2
3
03
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
04
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
05
ADANASPOR A.Ş.
1
1
0
0
1
3
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
07
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
08
AKHİSARSPOR
1
0
1
0
0
1
09
ALTAY
1
0
1
0
0
1
10
TUZLASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
11
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
12
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
0
0
1
-1
0
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
14
ESKİŞEHİRSPOR
1
0
0
1
-1
0
15
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
BURSASPOR
1
0
0
1
-2
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor - Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. - Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu - Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor - Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor - Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor