Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Antalyaspor beraberliğinin ardından Rio Ave’ye elenen Beşiktaş bu defa Konyaspor deplasmanında hüsrana uğradı. Sezon öncesi hazırlık maçlarındaki gibi uyumsuz bir görüntü çizen Beşiktaş’ta en çok dikkat çeken sıkıntı, sahada lider özellikli bir isim olmamasıydı. Savunma ile hücum arasındaki köprü görevini başarıyla yürüten Atiba’nın yokluğu çok hissedildi. Siyah-beyazlıların orta sahasında savunması kuvvetli olan tek isim Dorukhan’dı.

Kartal’ın şutu yok

İsmail Kartal, Beşiktaş’ın bu zayıf karnına rağmen takımına daha çok kendi yarı alanı çevresinde alan savunması yaptırdı. Kapalı savunmayı Ljajic ve Mensah gibi üretken olması beklenen oyuncuların delmesi beklendi ancak iki yıldız da düz bir oyun sergileyince ilk yarıda işler Konyaspor’un istediği gibi gitti. İlk yarıda Beşiktaş hücumda tam anlamıyla yokları oynadı ve ilk 45’te kaleyi bulan tek şutu bile olmadı.

Oyun koptu

Aboubakar’ın girmesiyle santrforda etkisiz kalan Güven sola, Boyd ise sağ kanada geçti. Kamerunlu golcünün oyuna girişiyle Beşiktaş daha bilinçli hücum etmeye başladı. Gökhan Töre de dâhil olunca iyice baskılı olması beklenen siyah-beyazlılar, ummadığı bir anda bir gol daha yiyince oyun koptu. Kartal’ın yediği dört golde de acemice hatalar göze battı. Gökhan’ın golü teselli bile olmazken Beşiktaş, Konya’da ağır bir mağlubiyet yaşadı.

İNANILMAZ HATALAR

Ne yaptın Vida?

∂ Beşiktaş’ın, dün Konyaspor karşısındaki hezimetinde Hırvat oyuncu Vida başrolü oynadı. İlk iki golde rakibini kaçıran, yerleşim hatası yapan Vida, üçüncü golde ‘asist’ yaparken penaltıya da sebep olan isimdi.

4 MAÇTA 3 GOL

Kravets bela oldu

∂ Artem Kravets, Beşiktaş’a karşı forma giydiği son dört Süper Lig maçında üçüncü golünü attı. Kravets, Beşiktaş’a karşı diğer golünü daha önce formasını giydiği Kayserispor’da iken atmıştı.

Özür diliyoruz

Sorumlusu benim

Koronavirüsü yendikten sonra uzun bir aradan sonra takımının başında sahaya çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1’lik hezimet dolayısıyla camiadan özür dilediklerini söyledi. Yalçın “Öncelikle şunu söylemek lazım, ağır bir mağlubiyet aldık, hem oyun hem de skor anlamında hayal kırıklığı oldu. Camiamızdan özür diliyoruz. Çok açıklama yapmak istemiyorum. Açıklama yaparsam sahanın içine, oyunculara gireceğim, gerek yok. Bu ağır mağlubiyetin sorumlusu benim. Belki bu skorun altından herkesin aklı başına gelir” dedi.