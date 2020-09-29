Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Malatyaspor galibiyetiyle yeni bir sayfa açan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton mutlu... Bir numaralı teknik adam olduktan sonra kendi oyun anlayışını takıma monte etmeye çalışan İngiliz teknik adam bireysellikten ziyade takım oyununa önem veriyor. Uzun yıllar formasını giydiği ve antrenörlük yaptığı Chelsea’da dünyaca ünlü isimlerle çalışan ve birçok şampiyonluk yaşayan Eddie Newton, tecrübelerini Karadeniz ekibinde sonuca dönüştürmek için uğraş veriyor. Şu anda üzerinde durduğu konu ise pas oyunu üzerine.

Sancılı değişim

∂ 48 yaşındaki teknik adam şu anda yüzde 81’in altına inmeyen başarılı pas yüzdesini daha da yukarı çıkarma düşüncesinde. Ayrıca maç başına 4 olan isabetli şut ortalamasının da daha da artırılması gerektiğine inanan Newton, Denizli maçında yüzde 56 olan topa sahip olma oranının Yeni Malatyaspor mücadelesinde yüzde 58’e çıkmasından memnun. Köklü bir değişime gitmenin sancılarının olabileceğini söyleyen Newton, topa daha çok sahip olan, çok pas yapan ve sonuca giden bir takım çıkarıp izleyenlere keyif vermek istiyor.

STOPERDE SON DURUM

Hugo yattı, Hosseini kaldı

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da açıkladığı gibi Vitor Hugo transferinin yatmasından sonra Majid Hosseini'nin takımda kalmasına karar verildi. İtalyan ekiplerinin peşinde olduğu İranlı stoper bir sezon daha bordo-mavili formayı giyecek.