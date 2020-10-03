Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK karşısında üç puanı 90+2'de penaltıdan yediği golle kaçırdı: 1-1. Şubat ayından bu yana ligde iki maçlık galibiyet serisine hasret olan bordo-mavili takım öne geçtiği maçta üstünlüğünü korumayı başaramayınca millî araya üzgün girdi.

Korner gibi taç

Hafta içinde Rumen teknik direktörü Marius Sumudica'nın çeşitli Türk menajerlerden rüşvet teklifi aldığı yönündeki iddialarıyla sarsılan Gaziantep karşısında Pereira'nın korneri andıran taç atışından yaptığı asist Trabzonspor'u öne geçirdi ama 3 puana yetmedi. Sakatlıktan dönen Ekuban da futboluyla dikkat çekti.

Trabzon sıkıntıda

Millî maç arasına üst üste iki galibiyetle girerek moral depolamak isteyen Eddie Newton'un takımı son dakikada gelen gollerle yıkıldı. Yeni transfer Flavio, yaptırdığı penaltıyla hem takımının son dakikalarda iki puanı bırakmasına neden olurken hem de kırmızı kart gördü. Trabzonspor bu skorla son dört maçta yedinci puanını kaybetmiş oldu.

Söylemekten bıktık!

Arkası kesilmiyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 biten karşılaşma sonrasında, "Penaltı pozisyonu çok garip. Öncesinde elle müdahale var. Televizyondan tekrarını gördük. Hata yapan insanların şapkalarını önlerine koymalarını umut ediyorum. Maalesef değişen bir şey yok. Biz söylemekten bıktık, usandık ama ardı arkası gelmiyor. Anlam verebildiğimiz şeyler değil" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu transfer konusunu ise kadroya katacakları yeni stoperle kapatacaklarını söyledi.