Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin yeni Kosovalısı Kemal Ademi, Samandıra’da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sarı-lacivertliler için “Fantastik bir kulüp” ifadesinde bulunan 1,98’lik golcü, kendisi için “Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum” yorumu yaptı. Kendisi gibi Kosovalı olan Vedat Muriç’le transferi öncesi herhangi bir görüşmesi olmadığını belirten Kemal Ademi “O, büyük bir forvet. Fenerbahçe’deki maçlarını izledim çok gol attı. Ama transfer sürecimde bir konuşmamız olmadı. Muriç tarzı bir santrfor değilim. İbrahimovic’i örnek alıyorum” ifadelerini kullandı.

Çabuk alıştım

∂ Takımın kadro kalitesine dikkat çeken Kemal Ademi “Yaklaşık bir haftadır buradayım ve çok iyi ortalar yapıldığını gördüm. İsviçre’de bu yoktu” diyerek yaptığı tercihten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erol Bulut’un Almanca konuşmasının avantaj olduğunu söyleyen Arnavut golcü “Anlamadığım her şeyi kendisine sorabiliyorum. Ayrıca takım içinde Almanca konuşan çok oyuncu var” dedi. 99 numarayı giyecek olan Ademi, forma savaşından çekinmediğin belirtirken “Büyük takımlarda rekabet her zaman vardır ve bu başarı için önemli” diye konuştu.

Hepsi kadroda

Fenerbahçe’de yeni sezonun forma numaraları belli olurken, direkten dönen isimlerden Serdar Aziz 4, Rodrigues ise 11’i aldı, Dirar 17’yi korudu. Teknik direktör Erol Bulut daha önce kadroda düşünmediği bu oyuncuları kazanmaya çalışacak.

İki eksik kaldı

Göztepe maçının hazırlıklarını millî takımlardaki 13 oyuncusundan eksik sürdüren Fenerbahçe’de Sosa antrenmana katıldı. Gökhan Gönül özel programına, Perotti de tedavisi devam etti. Fenerbahçe bugün 17.00’de İstanbulspor’la özel bir maç yapacak.

Dünya vatandaşı

Kosova Prizrenli Arnavut anne babanın oğlu olarak Almanya’da doğan, İsviçre’de büyüyen Kemal Ademi bu üç ülke millî takımı arasında seçim yapabilir. Aynı Türkiye, Hollanda ve Kanada tercihi olan Ferdi Kadıoğlu gibi.