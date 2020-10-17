Salon: Beşkaza
Hakemler: Kerim Baki xxx, Kağan Büyükçil xxx, Serhat Büker xxx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal xx 25, Fırat Töz, Erdem İlter x 4, Abu xx 21, Frazier xx 13, Caner Ercan x, Barış Hersek x, Polat Kaya x 2, Cook xx 11, Atkins xx 15
Galatasaray: Hamilton xxx 18, Hunter x 4, Macon xx 11, Barış Ermiş x 7, Yiğit Arslan xx 9, Williams xx 11, Motum xxx 11, Ragıp Berke Atar xx 9, Ayberk Olmaz x, Göksenin Köksal xx 2
1. Periyot: 21-25 (Galatasaray lehine)
Devre: 41-52 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 64-67 (Galatasaray lehine)
Galatasaray, Fethiye'ye 91- 82 mağlup oldu
17.10.2020 - 18:05 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında Galatasaray’ı 91-82 mağlup etti.
Salon: Beşkaza
Kaynak: İHA
Etiketler : Fethiye Belediyespor,Galatasaray,basketbol,
739697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/739697.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
4
3
1
0
10
10
02
FENERBAHÇE A.Ş.
4
2
2
0
2
8
03
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
4
2
1
1
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
4
2
1
1
3
7
05
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
4
2
1
1
2
7
06
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
4
2
1
1
2
7
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
4
2
1
1
-3
7
08
GÖZTEPE A.Ş.
4
1
3
0
4
6
09
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
4
1
3
0
3
6
10
KASIMPAŞA A.Ş.
4
2
0
2
1
6
11
HES KABLO KAYSERİSPOR
4
2
0
2
-2
6
12
TRABZONSPOR A.Ş.
4
1
2
1
0
5
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
5
1
2
2
-1
5
14
YENİ MALATYASPOR
5
1
2
2
-4
5
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
1
1
1
-1
4
16
GENÇLERBİRLİĞİ
3
1
1
1
-1
4
17
BEŞİKTAŞ A.Ş.
4
1
1
2
-2
4
18
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
4
0
3
1
-2
3
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
4
0
2
2
-5
2
20
MKE ANKARAGÜCÜ
4
0
1
3
-4
1
21
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
4
0
1
3
-6
1
Süper Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
Rizespor 5 - 3 Ankaragücü
17.10.2020 16:00
Hes Kablo Kayserispor - Sivasspor
17.10.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Yeni Malatyaspor
17.10.2020 19:00
Trabzonspor - Başakşehir
18.10.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Erzurumspor
18.10.2020 16:00
Karagümrük - Kasimpaşa
18.10.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
18.10.2020 19:00
Göztepe - Fenerbahçe
19.10.2020 20:00
Galatasaray - Alanyaspor
19.10.2020 20:00
Gençlerbirliği - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İSTANBULSPOR A.Ş.
5
4
0
1
6
12
02
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
5
3
1
1
3
10
03
ALTINORDU
4
3
0
1
3
9
04
TUZLASPOR A.Ş.
4
2
2
0
4
8
05
ADANA DEMİRSPOR
4
2
2
0
4
8
06
YILPORT SAMSUNSPOR
5
2
2
1
1
8
07
ALTAY
4
2
1
1
6
7
08
GİRESUNSPOR
4
2
1
1
0
7
09
ADANASPOR A.Ş.
4
1
3
0
1
6
10
BALIKESİRSPOR
4
2
0
2
0
6
11
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
5
1
2
2
-1
5
12
AKHİSARSPOR
4
1
1
2
0
4
13
BURSASPOR
4
1
1
2
-1
4
14
ÜMRANİYESPOR
5
1
1
3
-5
4
15
ANKARASPOR
4
1
0
3
-5
3
16
ESKİŞEHİRSPOR
5
0
3
2
-7
3
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
4
0
1
3
-3
1
18
MENEMEN SPOR
4
0
1
3
-6
1
PTT 1. Lig Fikstür
5.Hafta Maçları
17.10.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 2 Ankara Keçiörengücü
17.10.2020 13:30
Yilport Samsunspor 0 - 3 Istanbulspor
17.10.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 1 - 1 Eskişehirspor
17.10.2020 16:00
Adanaspor - Altinordu
17.10.2020 19:00
Altay - Adana Demirspor
18.10.2020 13:30
Ankaraspor - Giresunspor
18.10.2020 16:00
Beypiliç Boluspor - Tuzlaspor A.ş.
18.10.2020 19:00
Bursaspor - Balikesirspor
19.10.2020 19:00
Akhisarspor - Menemen Spor