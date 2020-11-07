Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Yeniden görülen “futbolda şike” davasında bütün sanıklar “şike ve teşvik” suçlarından beraat etti. Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu ile Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi’nin “şike ve teşvik primi” suçlarından, delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verildi. Haklarındaki kararlar bozulan ve dosyaları ayrılan 20 sanıklı davada ise Fenerbahçeli eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve Ali Yıldırım ile Sivas Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın da aralarında olduğu 19 sanığın atılı suçlardan beraatine, Hakan Karaahmet’in ise “konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme” suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Trabzon direndi ama

Aziz Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu beş hükümlünün yargılandığı duruşmada Trabzon-spor’un avukatı Yeliz Çetinkaya, mütalaaya uyulmamasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. Aziz Yıldırım, “9 yıldır yargılanıyorum. Beraatimi talep ediyorum” derken, mahkeme de bu yönde karar verdi. Böylece daha önce Yargıtay’ın usulden bozma kararı verdiği davada bu konuda kapanmış oldu. Duruşma sonrası konuşan Fenerbahçe’nin hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Fethi Pekin kararların son derece mutlu edici olduğunu belirtirken, “FETÖ’nün kumpası savcının mütalaasında açıkça yer almıştır. Mahkeme heyeti de sonuçta beraat kararını vermiştir” dedi.