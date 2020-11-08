Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de hem aldığı sonuçlarla hem de oynadığı futbolla sezonun en dikkat çeken takımı olan Alanyaspor’un, sezona kötü başlayan ve üç maçtır mağlup olan Trabzonspor’u misafir ettiği karşılaşmada kazanan çıkmadı: 1-1. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada her iki takımın golü de Steven Caulker’den geldi.

Yine duran top golü

Newton’un ayrılığı sonrası maça İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan bordo-mavili takım ilk yarıda topu rakibine bırakıp kontratak kovalarken, iki takım da öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi. Gol perdesi ise 49’da açıldı ve ligin duran toptan en çok gol atan takımı Alanya bu gollerine bir yenisini daha ekledi: 1-0.

Kaleciler öne çıktı

Maçta skoru belirleyen gol ise 59’da geldi. Sezonun formda ismi Serkan Asan’ın sağdan Afobe’ye yaptığı orta vatandaşını savunmak isteyen Caulker’in ters vuruşu sonrası filelere gitti: 1-1. Kalan bölümde iki takım da galibiyet golü için fırsatlar bulsa da hem Marafona hem de Uğurcan gole izin vermedi ve puanlar paylaşıldı.

Takım daha alışamadı

Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır takımdaki değişimin kendilerini etkilediğini söylerken “Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Millî aranın ardından çok daha başka bir Trabzonspor izlettireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Avcı devri başlıyor

Ligde bu sezon umduğunu bulamayan Trabzonspor’da Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor. Bordo-mavililer tecrübeli teknik adamla üç yıllığına anlaşmaya vardı. Taraflar dün bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Abdullah Avcı’nın ekibi de belli oldu. Beşiktaş’ta taraftar baskısı yüzünden gönderilen Orhan Ak, Avcı’nın birinci yardımcısı olacak. Teknik ekipte Egemen Korkmaz, Yaşar Çevikel, Caner Erol, Özerk Tufan, Haluk Güngör de yer alacak.