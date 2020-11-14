Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞLU

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilecek 14. yarışı öncesinde ilk antrenman turladı dün gerçekleştirildi. Dokuz yıl aradan sonra İstanbul Park'ta piste çıkan pilotları zeminin kaygan olması oldukça zorladı. Araçları pistte tutmakta zorlanan ve temiz bir tur atamayan pilotlar zeminin kayganlığından şikâyet ederken Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada yer almasına rağmen teknik ekiple telsizden yaptığı konuşmada "Kendimi buzda gibi hissediyorum" dedi.

Yine de eğlenceli

Pierre Gasly ilk virajın çıkışında spin atarken, Valtteri Bottas, Nicholas Latifi, Max Verstappen ve Daniil Kvyat da son dakikalarda spin atan diğer isimler oldular. Seans içerisinde herhangi bir kaza olmadı ancak Carlos Sainz, muhtemel bir güç ünitesi arızasıyla yolda kaldı. Ferrari pilotu Charles Lecrec idman turlarını dirfte benzetirken "Yine de çok eğlenceliydi. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Red Bull'dan Christian Horner "Islak asfaltta kuru zemin lastikleriyle sürüş yapmak gibi" dedi.

10 saniye yavaş

Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola ise "Türkiye Grand Prix'sine getireceğimiz lastikleri seçerken piste yeni bir asfalt atılacağını bilmiyorduk. Ancak destek yarışlarının olmamasına ve daha az sayıda yumuşak lastiğe sahip olmamıza rağmen yol tutuşun hafta sonu boyunca gelişeceğinden hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı. Kaygan zeminden etkilenen takımlar daha temkinli bir idman tercih ederken dokuz yıl öncesine göre turu yaklaşık 10 saniye daha yavaş tamamlayabildi.

Buz pisti gibi!

Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Hamilton da pistten şikâyetçi oldu. Hamilton, “Bugün rezaletti! Burası mükemmel bir pist ve yeniden asfalt için milyonlar harcadıklarını biliyorum ancak belki pisti temizlemek yeterli olabilirdi. Yeni asfaltta lastikleri çalıştıramıyoruz. Pis âdeta buz pateni pisti gibi” dedi. Hamilton, şampiyonluğunu ilan etmesi hâlinde Alman Schumacher'in 7 defayla "Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak olacak.

PİSTTE MOTOR SESLERİ

Sıralama turları bugün

∂ Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde idman turları dün gerçekleştirildi. İstanbul Park'ta sıralama turları bugün saat 15.00'te, yarış ise yarın saat 13.10'da gerçekleştirilecek. Sezonun 14. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

328. Grand Prix’si

En tecrübeli Raikkonen

∂ Alfa Romeo'nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul'da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekiyor. Formula 1'de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde ise 93 birincilikle ilk Lewis Hamilton yer alıyor.

İSTANBUL TEMALI

Kupa sahibini bekliyor

∂ DHL Türkiye Grand Prix'si için özel kupa hazırlandı. Kupa, Türk kültüründen izler taşıyor. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupanın üzerinde Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul'un sembol yapılarının yanı sıra lale figürleri de yer alıyor. İstanbul yazısının özel olarak işlendiği kupanın üst bölümünde ise ay yıldız bulunuyor.