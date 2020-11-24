Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Transfer döneminde fırtına estirip iki farklı takım kuracak bir kadro oluşturan Fenerbahçe'de oyuncular form tutmaya başlayınca teknik direktör Erol Bulut tercih sıkıntısına düştü. En büyük rekabetin Caner ile Novak arasında olması beklenirken savaş ön tarafta kızıştı. Pozisyonu olmamasına rağmen Mert Hakan'ın yokluğunda on numarada harika işler çıkaran Ozan Tufan'ı dinlendirmek isteyen Erol Hoca kafasını karıştıracak bir performansla karşılaştı. Derbi öncesi, "Mert Hakan mı Ozan Tufan mı?" sorusu Fenerbahçe'nin en büyük derdi oldu.

Golcü belirsiz

Bu ikili arasında bir tercih yapmak zorunda olan Erol Bulut'un elindeki diğer seçenek ise her iki yıldızı aynı anda sahaya sürüp Pelkas'ı yedek soyundurmak ki, Yunan oyuncu da son derece formda. Öte yandan Erol Hoca’nın kararsız kaldığı bir diğer mevki de santrfor. Ne Samatta ne de Cisse henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Stoper tercihini ise Gökhan'ın durumu belirleyecek. Eğer tecrübeli oyuncu derbiye yetişirse Bulut, Serdar ve Lemos arasında seçim yapacak. Solda ise Caner'in formasını geri almasına kesin gözüyle bakılıyor.

RAKİP SİVAS BELEDİYE

Yedeklere gün doğdu!

∂ Fenerbahçe, kupa mesaisine başladı. Kadıköy'de bugün saat 21.00’de Sivas Belediye'yi ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, kupada asları dinlendirecek. Kaleyi genç Oytun'a emanet edecek Erol Bulut, Sadık, Ömer Faruk, Thiam, Ferdi ve Kemal Ademi gibi forma şansı az bulan oyuncuları sahaya sürecek.

Perotti idmana çıkamadı

Kupada Sivas Belediye, ligde Beşiktaş maçlarına hazırlanan F.Bahçe dünkü idmanında taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Bağırsak enfeksiyonu geçiren Perotti çalışmaya katılamadı. Valencia testleri temiz çıksa da idman eksiği sebebiyle derbide yok. Gökhan’ın zor da olsa oynama şansı olduğu öğrenildi.