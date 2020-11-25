Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Ligde G.Birliği galibiyetinin keyfini süren F.Bahçe, kupada da hız kesmedi ve beşinci tura kolay çıktı. Ağırladığı Sivas Belediye önünde sahaya yedek ağırlıklı isimlerle yayılan Erol Bulut'un takımı hücumlarda ilk bölümlerde zayıf kaldı. Takımda çabalayan tek isim Ferdi'ydi ki, ısrarla yaptığı ortalarda golü de âdeta zorla attırdı. 6'da direğe takılan Thiam, 42'de ağları havalandırırken Samatta'nın kaçırdığı inanılmaz fırsatları da telafi etmiş oldu.

İki isim değiştirdi

Erol Bulut'un ikinci yarıya başlarken Ozan ve Ömer Faruk'un yerine Gustavo ile Pelkas'ı sahaya sürmesiyle Fenerbahçe gerçek kimliğine büründü. Oyunu rakip ceza sahasına yığan sarı-lacivertliler, pas trafiğini artırıp rakibin gardını düşürdü. Önce Pelkas ardından Thiam şık gollerle farkı açtı. Ademi'nin ilk golü skoru belirledi. Fenerbahçe çok terlemeden turladı, derbi öncesi moralini katladı.

"KOLAY OLMAYACAK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından, "Büyük takımlar bazen kupada rakipleri küçümsüyor, biz bunun olmamasına özen gösterdik. Thiam'ın golüyle işler kolaylaştı" derken, "Beşiktaş yeni bir takım kurdu, transferler yaptı. Son maçını kazandı. Güzel bir derbi olacağını düşünüyorum, kolay bir maç olmayacak" sözlerini kullandı.