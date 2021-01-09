Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin millî yıldızı Ozan Tufan, daha önce kapısından döndüğü Premier Lig’e yine çok yakın. Ozan’ı uzun zamandır yakından takip eden İngiliz ekiplerinden Crystal Palace ile West Bromwich, sarı lacivertlilere teklif yaptı. Alman ve Fransız kulüpleri tarafından da yakından takip edilen 25 yaşındaki millî oyuncu için İtalyanlar ise bizzat Kadıköy’e geldi. Alanya maçında Milan, Torino, Verona ve Bologna’nın scout’ları Ozan Tufan’ı izledi. Takip edildiği karşılaşmada başarılı bir performans ortaya koyan Ozan Tufan, kariyerinde ilk defa bir maçta iki asist yaparken scoutlardan tam not aldı.

Alternatifleri belirlendi

Mesut Özil’e sarı lacivertli formayı giydirmeye hazırlanan Fenerbahçe, limit problemini ise Ozan ile aşmayı planlıyor. Performansıyla birlikte piyasası da artan Ozan Tufan için İngilizlerin masaya koyduğu 10 milyon avro yeterli bulunmadı. Sarı lacivertlilerin beklentisi en az 15 milyon avro. Bu arada Ozan’ın ayrılması hâlinde bu mevkii için adaylar da belirlendi. Tolga ve Sosa’nın sık sık sakatlanması sebebiyle takviye arayışında olan yönetim, Ozan’dan doğacak boşluğu doldurmak için teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalara başladı.

Dinlenmek yok

Fenerbahçe, Erzurum maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Alanya maçında oynamayan oyuncular taktik çalışması yaptı. Perotti özel program uygularken Novak, Sosa, Gökhan ve Tolga’nın tedavisine devam edildi.

DIRAR YALNIZ DEĞİL

Bavul topluyorlar

Fenerbahçe’de gidecekler netleşmeye başladı. Kadro dışı bırakılan Dirar’ın ilk sırada yer aldığı listede bu sezon takıma katılan isimler de var. Erol Bulut, beklentilerin altında kalan Cisse, Lemos, Kemal Ademi ve Sinan Gümüş’ün gönderilmesine onay verdi.

Ahmed’e karşılık Ömer

Golcü takviyesine hazırlanan Fenerbahçe, 20 yaşındaki millî golcü Ahmed Kutucu ile anlaştı. Schalke’yle görüşen sarı lacivertliler Almanların ikna olması hâlinde Ahmed’i kiralayacak. Schalke ise Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk’un peşinde.

Topu verdi, maçı aldı

Alanya karşısında savunma yapıp kontratak futbolu oynamakla eleştirilen Fenerbahçe’de keyifler yerinde. Erol Bulut, takımının sergilediği performanstan, taktiğinin tutmasından ve galibiyet serisinin sürmesinden memnun. Sarı-lacivertliler, kaybedilen dört maçta topla oynamada üstündü ama sahadan eli boş ayrılmıştı. Bu sefer top rakipte, puanlar Fenerbahçe’de kaldı.