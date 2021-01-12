Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Zirve kovalayan deplasman fatihi Fenerbahçe, evinde maç kazanamayan, ligin dibine demirli Erzurumspor’a konuk oldu. Hava soğuk ama hem liderlik yarışı hem düşme hattı alev alevdi. Beşiktaş’ın puan kaybıyla motivasyonu katlanan sarı-lacivertliler maça düşük tempoda başlasa da akıllı oyun ve klas ayaklarıyla istediğini almakta zorlanmadı.

Pelkas şov

İki takımın da savunma güvenliğini ön planda tutmasıyla sıkıcı bir görüntüye sahne olan karşılaşmada Erzurumspor biraz daha agresifti ama golü Fenerbahçe buldu. Gustavo’nun Emrah Başsan’dan kaptığı topla başlayan atak Pelkas’ın altı pas önündeki şık hareketleri ve Mert Hakan’ın vuruşu sonrası golle taçlandı. Fenerbahçe soyunma odasına 1-0’la gitti.

Hey Yunanistan!

İkinci yarı da golle başladı. Yunanistan lakaplı deplasman golcüsü Pelkas, Sinan’ın “al at” pasını boş geçmedi. Santrayla gelen gol Erzurum’un gardını düşürürken Dadaşlar Sinan’ın kafasıyla nakavt oldu. Valencia’nın beceriksizliği farkın açılmasını önlese de sarı-lacivertliler buz gibi havada üç puanla ısınarak zirvede Beşiktaş’a ortak oldu.

Vura vura devam

Dün gördüğü kartla cezalı duruma düşen Caner Erkin, "Sezon başından beri yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe camiası üzerine oynanan oyunlar var. Saçma şeyler yapılıyor. Artık bardağı taşırdılar. Böyle devam edeceğiz, vura vura devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Akıllı oyun ve 3 puan

İkinci yarı iyiydik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçı değerlendirirken, "Hava şartları normal olmasa da yine de Erzurum'a baktığımız zaman daha soğuk hava oluyordu. Bu maçta 4-5 derecede oynadık. Hava şartları iyiydi ama zemin biraz istediğimiz gibi değildi" derken, "İkinci yarıda oyunumuz kendini buldu. Daha baskılıydık ve ikinci, üçüncü golleri bulduk" diye konuştu.

Pozisyon vermedik

Bulut, oyuncularının disiplinli bir futbol ortaya koyduğunu belirtirken, "Kalemizde hemen hemen hiç pozisyon vermeden oynadık. Erzurum'un zeminine karşı biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu. Akıllı oyun ve 3 puan. Galip gelerek 3 puanla devam ettiğimiz için mutluyuz. Futbolcularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

PEREIRA'YI BİLE SOLLADI

Bulut tarihe geçti

∂ F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut büyük bir başarıya imza attı ve F.Bahçe tarihine geçti. Genç teknik adam %77.8'lik oranıyla, Carlos Alberto Parreira'yı (%76.5) geride bırakarak Fenerbahçe tarihinde en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip hoca oldu.