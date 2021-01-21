Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hulk, 3 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra bonuslar ve imza parası talep etti. Pazarlıklar devam ederken, siyah-beyazlı yönetim; Ighalo, Koita ve Ahmed Kutucu için de girişimlerini sürdürüyor

Forvet transferine son noktayı koymak için Lens, Mirin ve Douglas'ı gönderip, 1.5 milyon Euro'nun altında olan harcama bütçesini yükseltmeyi hedefleyen Beşiktaş, bir yandan da adaylarla görüşmeleri sürdürüyor. Kartal'ın gündemine gelen son isim olan Hulk'un en az 1.5 yıllık sözleşme talep ettiği, ayrıca sezon başına 3 milyon Euro ve bonusların yanı sıra imza parası da istediği belirtildi. Beşiktaş'ın ise bonservisi elinde olan oyuncuya 2 milyon Euro önerip, imza parası talebini geri çevirdiği gelen bilgiler arasında.