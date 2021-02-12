Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde İstanbul için etkili kar yağışı ve soğuk hava uyarılarında bulunmuştu. Son yılların en soğuk günleri olacağı belirtilen uyarıların ardından yayınlanan hava tahmin raporları, 10 gündür etkisini sürdüren bahar havalarının İstanbul'u terk edeceğini gösteriyor. İstanbul’da hava sıcaklığının 20 derece birden düşeceği öngörülüyor.

Pazartesi ihtimal yok

Hava Tahminler Dairesi Müdürü Ahmet Uçar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TFF’ye tavsiyem İstanbul ve Marmara bölgesinde 14 Şubat Pazar günü oynanacak tüm müsabakaları yağışın olmadığı sadece soğuğun olduğu cumartesi gününe almasıdır. Maçlar pazar günü oynanamazsa ertesi günde oynanma ihtimali yok denecek kadar azdır" uyarısında bulundu.

Paşa maçını erkene alın

Yaklaşmakta olan yoğun kar sebebiyle G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak pazar günü 19.00'da Türk Telekom'da oynanacak olan Kasımpaşa maçının erken saate alınması için rakip kulüple görüştüklerini açıkladı. Paşa'nın da olur verdiği ve sarı kırmızılıların TFF'ye müracaatta bulunacağı öğrenildi.