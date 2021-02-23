Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Haftalardır kötü oyuna rağmen kazanan Fenerbahçe’nin tesellisi zirvedeki puan ortaklığıydı. Ancak Göztepe, bu sezon Kadıköy’ü yıkan beşinci takım olurken sarı lacivertlilerin puan kredisi de tükendi. Taraftar Erol Bulut’a karşı sosyal medyadan ‘istifa’ kampanyası başlatırken fikirler ayrı, sonuç aynıydı. Bir grup Bulut’un istifasını, bir grup ise yönetimin hocayı kovmasını talep ediyordu. Ancak yönetim henüz bu konuda bir karar almış değil.

Cezalar kapıda

Önceki kayıplarda “Hoca’mızın arkasındayız” mesajı veren yönetim, bu defa sessiz kalırken, Trabzonspor deplasmanının Erol Bulut’un son şansı olduğu öğrenildi. Karadeniz’den puansız dönülmesi hâlinde Bulut’la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimin ceza keseceği tek isim de Erol Bulut olmayacak. Aynı zamanda oyunculara da yaptırımların uygulanması gündemde. Bazı isimlerin kadro dışı bırakılacağı, bazı oyunculara ise bol sıfırlı para cezaları verileceği söyleniyor.

Koç’un değirmeni

Ali Koç başkan olduğunda teknik direktörlük koltuğunda Aykut Kocaman oturuyordu. Taraftar baskısı sebebiyle Kocaman’la yolları ayıran Koç, önce Philip Cocu’yu getirdi, sonra Erwih Koeman’la geçiş dönemi yaşadı. Takım yeni bir hoca ararken “Ersun Yanal” seslerine, Başkan Koç ‘Siz benim vizyonumu anlamamışsınız” demesine rağmen Yanal ile taraftar baskısı yüzünden sözleşme imzalandı. Yanal ile de olmayınca sezonu Tahir Karapınar tamamladı. Şimdi de Erol Bulut topun ağzında.

Yıldızlar artık söndü

Geçen sezon performanslarıyla lige damga vuran oyuncular Fenerbahçe’de kayboldu. Birden fazla ismin form düzeyinin dibe vurması da problemin oyunculardan değil, teknik heyetten kaynaklandığı yönündeki eleştirileri körükledi. Savunmacı olmalarına rağmen geçen yıl gol ve asist katkılarıyla dikkati çeken Novak ve Caner’in yanı sıra gol krallığında ikinci olan Papiss Cisse, Thiam, Mert Hakan, Sosa gibi isimler mumla aranır oldu.

Hani verdiğin sözler?

Kadıköy’de alınan mağlubiyetler ve takımın kazanırken bile iyi oynayamaması sabır taşını çatlattı. Kasım ayına kadar süre isteyen genç hoca, bir türlü vaatleri gerçeğe dönüştüremedi. Sezonun bitimine 15 maç kala Fenerbahçe’de ne takım oturdu ne de oyun. Hoca’nın ilk on bir tercihleri de, oyuncu değişiklikleri de artık eleştirinin ötesinde tartışılıyor.

YENİ TEKNOLOJİ GELİYOR

Otomatik ofsayt!

Video Yardımcı Hakem uygulaması birçok ülkede tartışılırken FIFA yeni bir teknoloji için çalışıyor. Sky Sports’un haberine göre FIFA’nın VAR’ın kullanımından memnun olduğu ancak ofsayt tartışmalarını en aza indirecek algoritmalar geliştirilmesi için çalışıldığı belirtildi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iptal edilen golde VAR’ın çizdiği ofsayt çizgisine sarı lacivertliler ‘yanlış ölçüm’ sebebiyle itirazda bulunmuş günlerce bu konu konuşulmuştu.

OKAN BURUK SESLERİ

Taraftar onu istiyor

Erol Bulut’tan ümidi kesen Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim Okan Buruk. Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir’den bu sezon işler kötüye gidince ayrılan Okan Hoca boşta. Emre Belözoğlu’nun âdeta sırdaşı olan Buruk’la ilgili şimdilik yönetimin bir hamlesi yok.

TRABZON’DA SAHADA

Gustavo müjdesi

∂ Fenerbahçe, nihayet Luiz Gustavo’ya kavuşuyor. Sarı lacivertliler Brezilyalı yıldızın oynamadığı dört karşılaşmada sadece bir galibiyet elde edebildi. Gustavo’nun Trabzon’da sahada olması bekleniyor.

BEŞ MAĞLUBİYETİN ÜÇÜ

Sarı kırmızı alerjisi

∂ Fenerbahçe’nin Kadıköy’de aldığı beş mağlubiyetin üçünün sarı kırmızılı rakiplerinden olması dikkati çekti. Sarı lacivertliler Kadıköy’de Yeni Malatyaspor’a 3-0, Galatasaray ve Göztepe’ye ise 1-0 yenildi.