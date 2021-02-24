Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

F.Bahçe’de beklenen toplantı gerçekleşti. Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Direktör Erol Bulut ile bir araya geldi. Başkan'ın gergin olduğu ve, "Bu sene şampiyon olmamız lazım ama istikrar yok. Oyun kalitesi yerlerde. İç sahada dökülüyoruz” eleştirisinde bulunduğu öğrenildi. Koç’un Bulut’a “Bu şartlarda daha fazla arkanda duramayız” mesajı verdiği gelen haberler arasında.

Hayal kırıklığı

İkili arasında şu ana kadar bir problem yaşanmamış olsa da Belözoğlu, çok daha yüksek performans beklediği Bulut’un icraatlarıyla hayal kırıklığı yaşıyor. Bulut’tan detaylı bir rapor isteyen Belözoğlu’nun hocayla ilgili görüşlerini Başkan Koç’la da paylaştığı biliniyor. Trabzonspor maçı Hoca'nın son şansı olarak görülürken takımın şampiyonluk şansı da bu maçın sonucuna bağlanıyor.

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Fener’in ortası yok

Fenerbahçe’nin ortası bol ancak isabeti yok. Sarı lacivertliler geride kalan maçlarda tam 605 orta yaptı. Ancak bu ortaların sadece 92’si isabetli oldu. Başarı oranı yüzde 15,2’de kaldı. Maç başına ortalama 12 orta yapan Caner ancak yüzde 23,3 isabet buldu.

Golcüler suskun kaldı!

F,Bahçe, Süper Lig'in ligin en çok skor üreten takımı olsa da golcüler konusunda büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Geçen yıl Alanyaspor'da müthiş bir performans sergileyen ve krallık kovalayan Papiss Cisse, onun yanı sıra Nbwana Samatta ile Enner Valencia sarı lacivertli forma altında dörder gol atabildi. Mame Thiam ise altı golle takımın en golcü ismi durumunda.