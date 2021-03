Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Özellikle iç sahada yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yaralar alan Fenerbahçe’de Mesut Özil’in sakatlığı planlamaları değiştirdi. Teknik Direktör Erol Bulut, yıldız oyuncunun yokluğunda yeni transfer İrfan Can Kahveci’yi ilk on bire monte etmeyi düşünüyor. Antalyaspor maçının ikinci yarısında ilk defa sarı lacivertli formayı sırtına geçiren İrfan Can artık on birin değişmezi olacak. Erol Hoca orta sahada Mert Hakan, Pelkas ve İrfan Can’ı kullanacak. Bu oyuncuları arkalarında ise Luiz Gustavo ile Sosa yer alacak, Ozan kulübede oturacak.

Thiam da on bire

Erol Bulut, Konyaspor karşısında hücum kurgusunda da değişikliğe gidecek. Antalyaspor maçında yedek soyunan Mame Thiam bu defa ilk on birde maça başlayacak. Tanzanyalı golcü Samatta ise yedek kulübesine çekilecek. Hücum kurgusu orta alanın sağında Osayi Samuel de yedek kulübesine çekilecek, bu bölgede Valencia oynayacak, ileri uçta ise Mame Thiam görev yapacak. Ayrıca kart cezasını tamamlayan Serdar Aziz, Attila Szalai’nin partneri olarak görev yapacak. Sol bekte Novak, sağ bekte ise Gökhan Gönül oynayacak.

Ne oldu sana Ozan Tufan?

Performansıyla eleştirilen Ozan Tufan’ın formsuzluğu dikkati çekiyor. Takımın değişmezlerinden olan oyuncu son maçlarda yedek kulübesine mahkûm oldu. Ozan’ın uyku ve beslenmesine dikkat etmediği ve yeniden kilo aldığı belirtildi. Teknik Direktör Erol Bulut’un Ozan’la görüşerek kendisini bir an önce toparlamasını istediği ifade edildi.

“28” için ilk adım

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuruda bulundu. Sarı lacivertlilerin açıklamasında, Türkiye Futbol Birinciliği'ndeki üç, Millî Küme organizasyonunda altı olmak üzere toplam dokuz şampiyonluğun, 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayısına dâhil edilmesini talep edildiği belirtildi.