Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Kastamonuspor, Karabükspor deplasmanında 1-0 galip gelirken, karşılaşmanın ardından saha karıştı. Karabüksporlu bir futbolcunun rakip takım oyuncusuna saldırması sonrasında saha kenarındaki isimler de olaya müdahil oldu. Yaşanan olaylara karşılaşmada görevli polis ekipleri müdahale etti. Kolluk güçlerinin devreye girmesiyle birlikte taraflar ayrılırken, oyuncular güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti.