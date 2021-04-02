Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yarın ligde Hatayspor ile yapacağı maç öncesi Teknik Direktör Fatih Terim kadro kurmakta zorlanıyor. Sebebi de Luyindama, Marcao ve Yedlin’in cezalı, Taylan ve Emre Kılınç’ın da testlerinin pozitif olması dezavantaj. Elde ise stoper orijinli Ozornwafor var. Daha öncesinde şapkadan Donk çıkaran Terim’in Hatay’a karşı da Etebo, Linnes veya Şener’i de Hollandalı jokerin yanında kullanması söz konusu.

Aydınus pozitif

∂ MHK, ezberleri bozup büyük kulüplere istemediği hakem tayinlerini gerçekleştirmişti. Fırat Aydınus da 883 gün sonra Galatasaray maçına çıkacaktı. Ancak koronavirüs testi pozitif çıktı. MHK, yerine başka bir hakem görevlendirecek.