Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor geçen sezon öne geçip tutamadığı maçlardan şampiyonluğu kaybetmişti. Hüseyin Çimşir ile başlayan sonrasında Newton ile devam eden probleme bir türlü çözüm bulunamamıştı. Ta ki Abdullah Avcı göreve gelene dek. Avcı ilk iş olarak savunma güvenliğini ön plana çıkarmaya karar verdi ve bunu da uygulamada gösterdi. Ki seri galibiyetler ve bir anda küme düşme hattından şampiyonluk hesapları yapılmasının ana sebebi de buydu.

Avcı’ya eksi not

Ancak Abdullah Hoca döneminin en zayıf halkası ise hücum oldu. Oysa bordo mavililerin en çok güvendiği ve keyif aldığı olay atak futbol, bol gollerdi. Karadeniz ekibinin bu anlamdaki özelliği Fırtına olmaktan çıktı, yalan rüzgârına döndü. Özellikle final niteliğindeki maçlarda puan kaybedilmesi de hesapların tutamasına sebep oldu. Son olarak Sivasspor mücadelesinde golsüz beraberlikle ayrılınması Abdullah Avcı’ya eksi olarak yazıldı.