Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da mayıs ayındaki seçim öncesi hareketlilik var. Adaylığını açıklayanlar kervanına Divan Başkanlığı görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu’nun da eklenmesiyle (Tuncer Hunca, Metin Öztürk ve Burak Elmas) sayı dörde çıkmıştı. Gözler ise mevcut başkan Mustafa Cengiz’e çevrilmişti. Sağlık durumuyla alakalı doktorları ve ailesiyle istişare yapan Cengiz bugünkü yönetim toplantısında seçime girmeyeceğini açıklayacak.

Ocaklı’yı ikna turları

Başkan’ın “Yokum” kararı hâlen ikinci başkanlık görevini sürdüren Abdurrahim Albayrak’ın durumunu etkileyecek. Adaylık için kolları sıvayan Albayrak eğer beklediği geri dönüşleri alabilirse adaylığını önümüzdeki hafta resmen açıklayacak ve koltuğa talip olan beşinci isim olacak. Ayrıca Galatasaray’ın önde gelenlerinden bir grubun Ahmet Yüce Ocaklı ile olan görüşmelerini sürdürdüğü ve ikna etme çabalarının devam ettiği de biliniyor.

‘Çok şükür her şey yolunda!’

Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu pazar günü yapılan idmanda bir hava topunda kafa kafaya çarpmışmıştı. İki oyuncunun da durumları iyiye gidiyor. Kerem taburcu edilirken yüz kemiğinde kırık meydana gelen kırık sonrası operasyon geçiren Falcao’nun durumunu yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, paylaştı. Golco oyuncu paylaşımında ‘Çok şükür her şey yolunda’ ifadelerini kullandı.