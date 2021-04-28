Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Sezonun bitimine beş maça kala şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, kritik Konya virajından kayıpsız ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı kayıplarla avantajını kaybeden ve Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin gerisine düşen sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim oyuncularıyla yaptığı toplantıda mücadeleyi sonuna kadar bırakmamaları gerektiğini söyledi. Sürekli olarak bu konunun altını çizen tecrübeli teknik adam son periyotta etkili oyun sergileyen takım düzeninde de fazla değişikliğe gitmeme kararı aldı.

Oyuna göre taktik

Göztepe, Trabzonspor (ikinci yarıda) ve Antalya karşısında forma giyen Halil Dervişoğlu’nun takıma katkısından memnun olan Fatih Hoca, 21 yaşındaki golcü isime Konyaspor karşısında da forma verecek. Hastalığı atlatan Mustafa Muhammed’i de Halil ile birlikte sahaya sürmeyi planlayan Terim, beklenenin aksine çift forvet düzenine ise geçmeyecek. Aslan, yeşil beyazlılara karşı 4-1-4-1 oyun formatında sahaya çıkacak, Halil ve Kerem kanatlarda görev alacak. Maç içinde gelişecek senaryoya göre de oyuncu değişikliği yapmadan çift forvete dönülebilecek.

FALCAO’YA ÖZEL MASKE

Yaklaşık iki hafta önce antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve yüzünden ameliyat olan Radamel Falcao için özel maske yapıldı. Kendisini iyi hisseden ve idmanda iyi bir performans ortaya koyan Kolombiyalı, Konyaspor maçının kadrosuna alınacak. Yıldız oyuncu maçına gidişatına göre süre almayı bekleyecek.