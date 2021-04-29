Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seriyi 3-0 kaybederek organizasyona veda etti. CSKA Moskova ise adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, savunmada etkili bir performans ortaya koydu. CSKA Moskova üst üste top kayıpları yaparken sarı-lacivertliler maçın başında 12-0'lık seri yakaladı ve 3. dakikayı 12-0 önde geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak ilk basketlerini kaydeden Rus ekibine hızlı hücumlarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, çeyreğin ortalarında Guduric ile skor üretti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 24-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Topu iyi paylaşarak sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı tekrar çift hanelere çıkardı: 33-23. Lundberg ve Clyburn ile peş peşe basketler bulan CSKA Moskova, 17. dakikada ilk kez öne geçti: 35-36. Rus ekibinin agresif oyununa karşılık vermekte zorlanan sarı-lacivertliler, 18. dakikayı 1 sayı geride bitirdi: 37-38. Boyalı alandan skor üreten CSKA Moskova, devreyi 44-39 önde kapattı.

İkinci yarı düşük tempoda başladı. Hakem kararlarının ardından oyunda gerginlik oluşurken CSKA Moskova, yakaladığı 14-0'lık seriyle 23. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti: 39-58. Vesely'nin de oyun dışında kalmasıyla temposu düşen Fenerbahçe Beko, hücumda etkili olamadı. Konuk ekip, final periyoduna 21 sayılık avantajla gitti: 50-71.

Son çeyrekte kolay sayılar üreten CSKA Moskova, 35. dakikada farkı 26 sayıya çıkardı: 52-78. Üstünlüğünü koruyan Rusya temsilcisi, maçı da 85-68 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Nando De Colo'nun 22, Marko Guduric'in 10 sayısı kazanmaya yetmedi.

CSKA Moskova'da ise Will Clyburn'ün 34, Iffe Lundberg'in 22 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli takımı destekleyen az sayıda taraftar, yenilgiye rağmen maç sonunda takımı alkışlarla soyunma odasına gönderdi.

Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tribünden takip etti.

"Maçın son çeyreğine kadar da oyuncularım savaştı"

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Erdem Can, karşılaşmaya iyi başladıklarını aktararak, "CSKA Moskova'yı tebrik etmek istiyorum. Maça çok iyi, güçlü ve odaklanmış bir şekilde başladık. Topu iyi paylaşıp top kaybı yapmadık. Rotasyon yapmamız gerekiyordu. Orada problemler başladı. Daha sonra top kayıpları yaptık ve bu da bizim ritmimizi bozdu." diye konuştu.

Erdem Can, çok üzgün olduğunu belirterek, "İkinci yarıya da aynı odaklanmayla başladık. Toparlanmaya çalıştık ancak olmadı. Onlara başarılar diliyorum. Bizim halen hedeflerimiz var. Takımı çok tebrik ediyorum. İnişli çıkışlı bir sezon oluyor. Zor noktalardan buraya geldik. Maçın son çeyreğine kadar da oyuncularım savaştı." ifadelerini kullandı.

Itoudis: "Oyuncularımı tebrik ediyorum"

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Dörtlü Final'e kalan oyuncularıyla gurur duyduğunu ve şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Itoudis, çok mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu dönemlerden geçtik. Böyle bir takıma karşı büyük bir başarı kazandık. İki taraf da zorlu dönemlerden geçti. İki kere gururluyum çünkü altıncı kez Dörtlü Final'e kalıyoruz ve takımım gerçekten takım gibi oynamayı anladığı için daha da gururluyum."

Maçın başında sıkıntı yaşadıklarını aktaran Itoudis, "Kim olduğumuzu hatırlayıp mücadeleye devam ettik. Daha sonraki çeyreklerde daha baskın oynadık. Atışlarda çok iyiydik. Iffe Lundberg'in bu seviyede ilk tecrübesiydi. Will Clyburn de çok iyiydi. Takımda çok fazla varyasyonlarımız vardı. Yönetim ve teknik ekibimizle gurur duyuyorum. Şimdi hem vücut hem de zihin olarak sağlıklı kalmalıyız. İyi mücadele, sadece iyi oynamak değil. İlk hedefimiz ilk sekize girmek ve ev sahibi avantajını almaktı. Sonra Dörtlü Final'e kalmaktı. Artık sonraki hedefimiz de şampiyon olmak." değerlendirmesinde bulundu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Sasa Pukl (Slovenya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe Beko: De Colo 22, Guduric 10, Tarık Biberovic 7, Vesely 8, Ahmet Düverioğlu 2, Brown 2, Melih Mahmutoğlu 7, Quinn 4, Pierre 6, Barthel, Kenan Sipahi, Eddie

CSKA Moskova: Hackett 3, Shengelia 6, Strelnieks, Kurbanov 2, Eric, Lundberg 22, Hilliard 7, Ukhov, Voigtmann 11, Clyburn 34, Antonov

1. Periyot: 24-17

Devre: 39-44

3. Periyot: 50-71

Beş faulle çıkan: 21.17 Vesely (Fenerbahçe Beko)