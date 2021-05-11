Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Normal sezon ve play-off serisi dahil ligde oynadığı toplam 34 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini 71-56 mağlup ederek seride 3-0 üstünlük kurdu ve 15. lig şampiyonluğuna ulaştı.

FENER MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Derbiye oldukça etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, bulduğu üç sayılık basketlerle 5. dakikayı 13-7 önde geçti. McBride ve Iagupova'nın skor yükünü çektiği sarı-lacivertlilere Galatasaray savunmada karşılık veremedi. Konuk ekip farkı 9. dakikada 14 sayıya çıkardı: 13-27. Sarı-kırmızılılar boyalı alandan sayılar bulsa da birinci çeyrek, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun 27-17'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

CİMBOM FARKI 6'YA KADAR İNDİRDİ

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Galatasaray, hücumda ritmini kaybetmeye başlayan rakibi karşısında Pelin Derya Bilgiç'in pota altı sayılarıyla 15. dakikada farkı 6 sayıya kadar düşürmeyi başardı: 25-31. Çeyreğin ikinci bölümünde Iagupova ile toparlanan Fenerbahçe, soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 28-39.

Üçüncü çeyreğe vites arttırarak başlayan sarı-lacivertliler, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı iyice açtı ve final periyoduna 58-42 önde girdi.

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Oyundan iyice düşen Galatasaray karşısında kolay sayılar bularak farkı arttıran Fenerbahçe Öznur Kablo, derbiyi 71-56 kazanarak 15. şampiyonluğuna ulaştı.

Derbi karşılaşmasını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise kendisine ayrılan locadan takip etti.