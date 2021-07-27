Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile Ankara'da karşı karşıya geldi. İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı. Sarı lacivertliler karşılaşmaya Berke, Nazım, Caulker, Lemos, Dirar, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Caner, İrfan Can, Samatta on biri ile çıktı. Nazım'ın stoperde görev yapması ve başarılı oyununu 49. dakikada attığı golle süslemesi dikkat çekti. İlk yarısı golsüz biten maçta farkı getiren diğer golleri Ozan Tufan (59), Muhammed Gümüşkaya (70) ve Zajc kaydetti (79).

Samatta sakatlandı

İkinci yarıda oyuna Zajc, Novak, Tisserand, Szalai, Muhammed, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Osayi-Samuel ve Serdar girdi. Sahada çok daha etkili ve ofansif gözüken Fenerbahçe hücumda da tempolu bir oyun sergiledi. İlk iki golün asistini Mert Hakan yaparken diğer gollerinin pasını ise Pelkas verdi. Daha önce oynadığı iki hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe böylece 3'te 3 yaptı. Sarı lacivertli futbolcu Mbwana Samatta maçın 23. dakikasında sakatlık yaşadı. Tanzanyalı forvet oyuncusunun yerine Serdar Dursun oyuna girdi.

BEKLENTİ BÜYÜK

Mesut Özil’e göre plan

∂ Kanarya’nın geçen sezonun devre arasında Arsenal’den kadrosuna kattığı dünya yıldızı Mesut Özil beklentilerin uzağında kalmıştı. Şu anda da hastalığı sebebiyle bir süredir takımdan uzak olan yıldız isimden beklenti büyük. Pereira, Özil’i saha içinde ana kumanda olarak düşünüyor.

PAŞA, HATAY, GÖZTEPE

Sadık’a üç talip var

∂ Sarı lacivertlilerde Pereira’nın kadroda düşünmediğini açıkladığı Sadık Çiftpınar ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ile bir yıl daha mukavelesi bulunan tecrübeli stoperi Kasımpaşa, Hatay ve Göztepe istiyor. Kararı Sadık verecek.

Fenerbahçe umut saçıyor Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, TFF 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadı. Sarı-lacivertliler müsabakayı 4 farkla kazandı

Fenerbahçe 4 hazırlık maçı daha yapacak Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4 müsabaka daha oynayacak.