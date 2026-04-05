Türkiye’de nadir görülen rulo bulutlar, Samsun’da görüntülendi. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan bulutları görenler cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Samsun'un Yakakent ilçesinde görüntülen nadir manzara görenleri hayrete düşürdü. Sahil boyunca öğle saatlerinde Karadeniz üzerinden ilerleyen silindir şeklindeki bulut oluşumu gözlemlendi.

Türkiye’de nadir görülüyor! Samsun’da ortaya çıktı, saniyede hızı 20 metre, gören telefona sarıldı

NADİR GÖRÜLÜYOR

Görüntüsüyle dikkati çeken ve nadir görülen rulo bulut (roll cloud), vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıktığı belirtti.

RULO BULUT NEDİR?

Rulo bulut (roll cloud), fırtına hatlarının önünde görülen, yerden yüksekte, yatay, tüp şeklinde ve nadir rastlanan alçak seviyeli bir arkus bulutu türüdür. Yatay ekseni etrafında yuvarlanıyormuş gibi görünen bu bulutlar, fırtınadan ayrı, tek bir parça halinde hareket eder. Genellikle soğuk cephe geçişlerinde oluşur ve tekil dalga (soliton) özelliği gösterirler.

Uzun, silindirik, tüp şeklinde ve yere paralel olan bu bulutlar, soğuk hava kütlelerinin yer değişikliği ile görünür. Genellikle saniyede 10-20 metre hızla, şekillerini değiştirmeden ilerleyen bulutlar, fırtına bulutlarından ayrı olarak genellikle gökyüzünde tek başına yuvarlanır.

Türkiye'de nadiren görülen bu bulutlar genellikle Avustralya'nın Carpentaria Körfezi'nde sıkça görülür.

Özellik Açıklama Şekil ve Görünüm Uzun, silindirik, tüp şeklinde ve yere paraleldirler. Oluşum Nedeni Soğuk hava kütlelerinin, sıcak ve nemli havanın üzerine hızla yığılması ve rüzgar makası (rüzgarın yön/hız değişimi) sonucu oluşurlar. Hareket Genellikle saniyede 10-20 metre hızla, şekillerini değiştirmeden ilerlerler. Konum Diğer fırtına bulutlarından (kümülonimbus) ayrı olarak, genellikle gökyüzünde tek başına "yuvarlanır". Fırtına İlişkisi Rulo bulutları kendi başlarına fırtına üretmeseler de, şiddetli rüzgarların ve soğuk cephelerin yaklaştığının habercisidirler. Nadir Görülen Yerler Türkiye'de nadiren görülse de, Avustralya'nın Carpentaria Körfezi'nde eylül-kasım aylarında sıkça (Sabah Sefası/Morning Glory olarak) gözlemlenir.

