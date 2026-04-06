Aydın’da 5 bin konutlu TOKİ Savrandere projesinin yüzde 59,49'u tamamlandı. 7 katlı, 58 bloktan oluşan projede konutlar 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle planlandı. Aydın-Muğla Karayolu üzerinde konumlanan proje ulaşım avantajı da sağlıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aydın'ın Efeler ilçesinde hayata geçirilen proje, hız kesmeden devam ediyor. Tamamlandığında binlerce kişinin yeni evine kavuşacağı TOKİ Savrandere projesinin yüzde 59,49'u tamamlandı.

2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle 5 bin konut! TOKİ Savrandere projesinin yüzde 59,49u hazır

5 BİN KONUTLU PROJE

2024 yılında zemin etütlerinin tamamlanmasının ardından hızla hayata geçirilen proje kapsamında 5 bin konut yer alacak. 10 dükkandan oluşan ticaret merkezi ile bir cami de bulunan projede konutlar, toplam 58 bloktan oluşan ve 7 katlı olarak inşa ediliyor.

2+1 VE 3+1 DAİRELER

Konutlar, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle planlandı. Toplam 136 bin 573 metrekare inşaat alanına sahip projede, cami alanı ise bin 937 metrekare olarak planlandı.

Aydın-Muğla Karayolu üzerinde konumlanan proje ulaşım avantajıyla da öne çıkıyor. Modern şekilde tasarlanan proje, tamamlandığında yalnızca konut ihtiyacını karşılamakla kalmayacak aynı zamanda bölgeye yeni bir hayat merkezi de kazandıracak.

YÜZDE 59,49'U HAZIR

Yüzde 59,49 seviyesine ulaşan projede hak sahipleri, TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde temerküz banka şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzaladı. 5 bin konutlu projede inşaat devam ediyor.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da TOKİ kurasının 25 Nisan’da çekileceğini duyurmuştu.

Bakan Kurum, “25 Nisan'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul'da kuraları çekeceğiz, yuvalarımızın sahiplerini belirleyeceğiz. Temelleri atar atmaz da en geç 2 yıl içinde konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız" demişti.

İstanbul sosyal konut ödeme planı nasıl olacak?

Metrekare Oda Sayısı Peşinat Taksit 55 1+1 195.000 TL 7.313 TL 65 2+1 245.000 TL 9.188 TL 80 2+1 295.000 TL 11.063 TL

Kura sonucunda hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru ücretini kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonra, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ya da ATM'leri üzerinden iade alabilecek.

